’Ik stond in VROUW met dateleed en dit gebeurde er…’

Dateleed

“Je hoort het vast vaker, maar jij bent echt lekker.” Ik stond met mijn dateleed in het Blue Monday nummer van VROUW Magazine van de Telegraaf. Mijn belangrijkste boodschap was eigenlijk dat dateleed ook best hilarisch kan zijn. Als het stukloopt met de één, zijn er altijd weer anderen om uit te kiezen. Zo gaat dat tegenwoordig met al die datingapps, websites en social media. Leef in het moment en probeer er de humor van in te zien. Toch?

Afijn, waar ik had gehoopt op een paar nieuwe volgers voor mijn Facebookpagina, had het artikel - dat niet alleen in print, maar ook online is verschenen - een heel ander effect. Getuige de quote die ik als eerste zin van dit artikel heb gebruikt. Mijn vaste lezers bleken ook wel interesse te hebben om eens iets over mijn dateleven te horen. Dat houd ik eigenlijk altijd buiten mijn blog, maar zoals je in de Telegraaf kon lezen heb ik aan smeuïge verhalen zeker geen gebrek.

Daten als hobby

Mijn werk en alles wat ik daardoor meemaak, blijft mijn grootste hobby. Dan probeer ik nog een leuke moeder te zijn en houd ik erg van series en films kijken. Ook heb ik als co-ouder nog hier en daar wat tijd om andere dingen te doen die ik leuk vind. Ik vind mannen leuk.

En ondanks dat ik hier op mijn blog de soap van mijn eigen leven met mijn lezers deel, ben ik heel nieuwsgierig naar hoe anderen in het leven staan. Wat ze hebben meegemaakt. Hun vakgebied. Wat ze bezighoudt. Kinderen en hoe dat na de scheiding gaat. Daarom schuif ik zo nu en dan aan bij een NMLK activiteit (om nieuwe mensen te leren kennen) én ben ik fan van daten. Dat vind ik namelijk een hele leuke hobby. De mensen met wie je aan het daten bent, hebben daar zelf ook vaak grappige verhalen over, net als ik.

Met Dateleed in VROUW

Een paar sappige verhalen deelde ik met een journaliste van de Telegraaf. Was heel leuk, want voor dit artikel werd ik onder handen genomen door een MUA (Make Up Artist) die mijn haar en make-up deed. Ik moest verschillende outfits meenemen en daarna ging een professionele fotografe aan de slag met de shoot.

Ondertussen wapperde de MUA met een groot scherm om mijn haar te laten dansen. Supertof om mee te maken. Ik, die vroeger een lelijk eendje was, nu helemaal mooi in spotlights. Ik had echt zoiets van: ’wauw, waarom kan ik dit zelf niet?’ en hoopte dat ik misschien nog als model gescout zou worden. Je weet het niet tenslotte, kan heus nog wel na je 40e.

Dit gebeurde er

In plaats van de gedroomde vele extra volgers voor mijn Facebookpagina en een modellenopdracht, liep het anders. Ik kreeg tientallen vriendschapsverzoeken op mijn privé Facebookpagina. Van mannen. Meestal met een anoniem profiel (dus zonder foto, vrienden en posts). „Je hoort het vast vaker, maar jij bent echt lekker.” Dit was één van de privéberichtjes die ik zoal kreeg. Leuke openingszin natuurlijk… Uhm… NIET! Ik hoor dat inderdaad vaker, maar dan in een andere setting zeg maar.

Een ander dacht dat ik vast wel in zou zijn voor een spannende date met iemand die ik gewoon helemaal niet ken. En die wel alles van mij online kan lezen. Het toeval wil dat het ‘spannende voorstel’ dat hij deed, in mijn ogen niet origineel meer was. Dat had ik namelijk al eens gedaan. Met iemand met wie ik al een langere periode in contact was en die mijn ‘veiligheidschecks’ was doorgekomen.

Vlinders in je buik

In de sportschool kreeg ik de vraag of ik het niet spannend vind om op date te gaan. Een enkel keertje wel, meestal niet. Ligt er een beetje aan hoe het contact loopt en wat de insteek van de date is. Bij de meeste dates is het mijn insteek om een gezellige middag of avond te hebben met een goed gesprek. Kijken of er chemie is en je vlinders in je buik zou kunnen voelen. Zoveel tijd heb ik niet, dus als ik dan met iemand afspreek moet ik vooraf al zeker weten dat we in ieder geval een interessant gesprek zullen hebben. Anders vind ik het zonde van mijn tijd.

Die verhalen die je hoort over mensen die na 5 minuten wegrennen bij een date, die hoor je van mij dus niet. Als ik twijfel, spreek ik gewoon niet af. Ik heb geen zin om mijn tijd te verspillen, dan kan ik beter aan mijn blog werken. En met de dates met wie het verder niets is geworden, heb ik het in ieder geval gezellig gehad. Allemaal leuke, sympathieke mannen; alleen op dat moment niet dé match voor mij, of andersom natuurlijk. Met de meesten heb ik bovendien heel erg kunnen lachen en dát is toch het belangrijkste van daten.

Samen lachen

Ik hoop natuurlijk snel mijn droomman te vinden, tot die tijd blijf ik door zoeken. Hij mag mij ook vinden uiteraard, maar ik wil wel graag dat hij dan zijn best voor me doet en niet aan komt zetten met een openingszin als: „Je hoort het vast vaker, maar jij bent echt lekker.” Vleiend, maar een enorme afknapper. Mijn droomman heeft zeker weten een betere timing voor deze zin.

Tot ik hem vind, ben ik verliefd op het leven en verliefd op mijn kinderen en geniet ik van First Dates op Nederland 3.