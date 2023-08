Nynke is personal shopper: ’Even 600 euro afrekenen voor een paar sokken’

Als geld écht geen rolspeelt, kun je naast het bezorgen van de boodschappen ook ervoor keizen om het vullen van je kledingkast aan anderen over te laten. Nynke Wynia (47) is personal shopper en zorgt voor de meest luxe outfits voor haar steenrijke klanten. Ook is Nynke eigenaar van kledingwinkel Wynia Amsterdam. Ze heeft een relatie en twee stiefkinderen.

’Toen ik bij de kassa 600 euro moest afrekenen, geloofde ik niet wat ik zag. De sokken werden mooi in een doosje ingepakt en aan mij overhandigd, alsof het een pasgeboren baby was.’ Ⓒ Corné van der Stelt