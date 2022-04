’Ik lichtte mijn buurman op voor 2000 euro’

Een aantal jaar geleden kocht ik mijn eerste huis. Een mooi oud pandje, waaraan nog van alles moest gebeuren. Maar daar keek ik, zoals dat heet, ’doorheen’. Ik viel vooral voor de tuin, tot dan toe had ik het met een klein balkon moeten doen. Het enige nadeel was de schuur achterin.

Een rib uit mijn lijf

Die nam veel ruimte in en ik had ’m niet nodig. Hij zag er niet uit ook, de vorige bewoner had hem zelf gefabriceerd van afvalhout en golfplaten. Maar goed, dat was mijn laatste zorg, eerst moest binnen alles maar eens opgeknapt worden.

Ik dacht dat ik daar voldoende budget voor had, maar wat viel dat tegen. Elk ritje naar de bouwmarkt was een rib uit mijn lijf. Met hulp van vrienden en geleend geld van mijn ouders lukte het me uiteindelijk om alles toonbaar te maken. Ik hield alleen niets over om het vieze tapijt en behang in mijn slaapkamer te vervangen.

Geen fut meer

Nou ja, dan eerst maar weer sparen. En van de tuin genieten; de zomer brak aan. Maar wat bleek: die rottige schuur besloeg een veel groter deel van het zonnige stuk dan verwacht! De vorige bewoner had het onderdak voor zijn motor blijkbaar belangrijker gevonden. Die stinkschuur werd een doorn in mijn oog, maar ik had na al dat klussen ook geen fut meer om hem af te breken. Ik besloot ermee te wachten tot de lente.

En toen raasde er in het najaar een hevige storm over het land. De wind beukte tegen de oude ramen van mijn huisje. Ik weet nog dat ik de tuin in keek en het schuurtje in een flinke windvlaag heen en weer zag schudden. Een kwartier later hoorde ik buiten gekraak en vervolgens een klap.

Ruitje gesneuveld

Ik rende naar de achterdeur en zag dat een boom uit de tuin van de buren dwars door de schutting heen was gevallen, hij rustte op het dak van mijn schuur. Toen ik na de eerste schrik ging kijken, zag ik dat het meeviel met de schade. Er was alleen een ruitje gesneuveld. Ik merkte dat ik eigenlijk teleurgesteld was… en toen kwam ik op een idee. Als ik nou gewoon eens deed alsof die boom iets harder was gevallen?

Het pand naast mij werd verhuurd aan expats, de eigenaar woonde in het buitenland. Ik checkte eerst of ernaast iemand thuis was. Geen gehoor, ik kon mijn gang gaan. Zwetend en zwoegend in de razende storm maakte ik het allemaal net een tikje erger.

Waarschuwend stemmetje

Een golfplaat losgetrokken en op de grond laten zakken, takken van de boom door de gaten in het dak geduwd, nog wat ruitjes ingetikt. Als ik mezelf in gedachten weer bezig zie, snap ik niet dat ik het heb gekund. Maar ik deed het wel. Ik maakte foto’s en de volgende dag mailde ik de eigenaar van mijn buurpand. Ergens kneep ik ’m wel, maar ik luisterde niet naar het brave stemmetje in mijn hoofd.

Al snel kreeg ik een mail terug: wat de schade was? Ik liet een offerte voor de sloop en herbouw van de schuur maken: 2000 euro. Zonder morren maakte de ’buurman’ het geld naar me over. Ik heb een kleiner schuurtje laten bouwen. Nu ik dit zo schrijf, schaam ik me best. Maar toen dacht ik: ’die man verdient bakken aan de verhuur van zijn huis. Die kan het echt wel missen.’ Nu denk ik: ’wat ontzettend fout!’ Al geniet ik nu wel erg van mijn zonnige tuin. Hoewel mijn gedrag me nooit helemaal lekker zal zitten.