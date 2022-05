Zou jij meedoen aan Kopen Zonder Kijken?

Verhitte woningmarkt

Het vinden van de ideale koopwoning is bijna niet meer te doen in de krappe woningmarkt. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat huizenprijzen afgelopen maart 19,5% duurder waren dan vorig jaar. Daarbij groeit de Nederlandse bevolking en worden er minder woningen bijgebouwd, dat is te lezen in De Telegraaf. De vraag naar huizen wordt dus groter en er wordt op bijna een op de drie huizen met meer dan een halve ton overboden. Dat meldt De Telegraaf. Zelf een huis vinden voor een schappelijke prijs lijkt dus bijna onmogelijk.

Controle

Meedoen aan tv-programma Kopen zonder kijken zou dus heel wat zoekstress kunnen schelen. Het team zoekt jouw toekomstige huis, koopt het en knapt het (zoveel mogelijk) voor je op. En als het huis af is, is het helemaal woonklaar. Maar je hebt geen invloed op eventuele vertraging. Het zou zomaar kunnen zijn dat je onverwachts maanden in een tijdelijke woning of bij familie moet verblijven. En stel je voor dat je je droomhuis tegenkomt in de tussentijd? Dan kan je niet meer terug. Durf jij deze controle los te laten?

En stel je voor dat je in een huis of buurt komt te wonen waar je niet gelukkig wordt? Toch is het aan de andere kant ook mogelijk om het opgeknapte huis weer te verkopen na het programma. Misschien zelfs met winst.

Reacties

Deze twitteraar vindt dat je zelf een huis moet kunnen vinden.

Deze twitteraar wil graag meedoen aan het programma.

Het is Anniek gelukt om zelf een huis te vinden.

Deze twitteraar vindt dat als je meedoet aan het programma, je niet mag zeuren als je minder blij bent met het eindresultaat.

Praat mee

