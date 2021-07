Trudy (51): ’Ze denken vaak dat de kleinkinderen mijn eigen kindjes zijn’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Nee, totaal niet. Het scheelt misschien dat ik jong moeder ben geworden. Op mijn 23e was ik zwanger van mijn eerste dochter. Destijds vonden veel mensen dat al jong, maar ik was gewoon toe aan kinderen. Inmiddels ben ik ook de trotse oma van een tweeling. Ik riep altijd dat ik niet voor mijn vijftigste oma wilde worden, maar nu ik eenmaal oma ben, vind ik het fantastisch.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik gebruik geen dure crèmes en vergeet zelfs regelmatig mijn make-up eraf te halen voordat ik naar bed ga. ’s Morgens haal ik mijn oogpotlood van mijn gezicht met een natte duim en zo start ik mijn dag. Er komt dus weinig poespas bij kijken, maar mijn haar verzorg ik wel altijd goed. Ik ben ontzettend grijs en verf om de drie weken mijn uitgroei. Je haar krijgt daar best wel een klap van, dus daar besteed ik wat meer aandacht aan.”

„Mijn beautyroutine is dus niet heel uitgebreid, maar ik probeer wel verzorgd voor de dag te komen. Soms zie ik leeftijdsgenoten en dan denk ik: ’Je bent 50-plus, maar dat betekent niet dat je jezelf moet verslonzen.’ Ook als je de vijftig bent gepasseerd, kun je nog steeds een beetje je best doen.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Ik word meestal rond de 38 à 40 jaar geschat. Op straat denken voorbijgangers regelmatig dat de kleinkinderen mijn eigen kindjes zijn. Een aantal weken geleden heb ik hun namen op mijn pols laten tatoeëren. In de wachtkamer zaten ook andere opa’s en oma’s. Zij dachten dat ik ze in de maling nam, toen ik zei dat ik hier kwam voor de namen van mijn kleinkinderen.”

„De afgelopen twee jaar heb ik een hoop meegemaakt en ik merk wel dat het erin heeft gehakt. Dit heeft een aantal jaar van mijn leven weggesnoept. Ik heb zelf een scooterongeluk gehad, waardoor ik mijn knie brak. Ook is de vriend van mijn middelste dochter (26) overleden. Zij is nu weer bij mij ingetrokken en ik probeer mij vooral op haar te focussen.”

„Daarnaast heb ik door de coronacrisis veel van baan moeten wisselen. Momenteel ben ik werkloos. De banen in de horeca liggen weer voor het oprapen, maar ik heb besloten om een andere weg in te slaan. Al die onregelmatige uren en lange nachten gaan je op deze leeftijd opbreken. Het UWV heeft gezegd dat ik even rustig aan mag doen door de turbulente periode waar ik in heb gezeten, maar binnenkort wil ik weer de kraamzorg in. Oorspronkelijk ben ik namelijk ook in die sector begonnen.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn ogen en mijn lach. Ik heb een vrolijke uitstraling. Ondanks dat ik een hoop heb meegemaakt, probeer ik altijd te genieten. Ik loop rond met een lach op mijn gezicht en die krijg je er maar moeilijk af.”

Waarmee ben je het minst blij?

„De coronakilo’s die erbij zijn gekomen. Ik ben momenteel nog steeds aan het revalideren van mijn scooterongeluk en fysiek kan ik nog niet doen wat ik wil. Ik ben hierdoor in totaal vijf kilo aangekomen en wil daar graag vanaf. Mensen in mijn omgeving kunnen dat niet begrijpen. Zij vinden mij al slank, maar ik doe het niet voor een ander, ik doe het echt voor mezelf. Met mijn grijze haren ben ik ook minder blij, daar is bijna niet tegenop te verven.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn uitstraling. Ik ben opgegroeid in Rotterdam, maar ben uiteindelijk voor de liefde naar een dorpje in de buurt van Utrecht verhuisd. Na mijn scheiding heb ik er nog een tijd gewoond, maar toen mijn jongste kind achttien werd, heb ik voor mezelf gekozen. Ik ben verhuisd naar de stad waar mijn hart ligt: Rotterdam. Sindsdien zit ik weer lekker in mijn vel en blijkbaar zien anderen dat ook. Ik straal!”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nog niet helemaal. Ik ben pas waar ik had willen zijn als ik weer een baan heb gevonden die goed te combineren is met mijn kleinkindjes. In de horeca werkte ik zo’n vijftig uur in de week en had ik helemaal geen tijd voor mijn kleinkinderen. Ik ben dus echt gelukkig als ik werk en privé weer goed kan combineren. Momenteel leef ik van een uitkering, maar dat betekent niet dat ik nu ongelukkig ben. Geld maakt mij niet gelukkig. Het maakt het leven enkel iets comfortabeler.”

Wat houdt je jong?

„Mijn kinderen en kleinkinderen. Mijn twee jongste kinderen van 18 en 26 wonen allebei bij mij en dat vind ik hartstikke gezellig. Het is bij ons altijd zoete inval. Iedereen kan komen mee-eten of lekker komen borrelen. Toen mijn dochter nog wat jonger was ging ik regelmatig mee de kroeg in. Klasgenootjes zeiden dan tegen haar: ’Doe normaal. Je gaat toch niet met je moeder uit!?’ Eenmaal in de kroeg hadden ze de grootste lol met mij. Ik ben jong moeder geworden, dus ben ook jong van geest. Met mij kan je prima stappen.”

Heb je een levensles?

„Wees lief voor jezelf. Je hoeft niet altijd iedereen te pleasen. Je mag af en toe ook voor jezelf kiezen. Ook zonder je schuldig te voelen tegenover anderen. Vroeger ging ik vaak met tegenzin ergens naartoe. Nu zeg ik gewoon eerlijk dat ik niet wil komen. Als iemand daar moeite mee heeft, zegt dat meer over een ander. Je leeft voor jezelf en door de jaren heen ben ik dat echt gaan realiseren. Ik heb daardoor minder last van ruis in mijn leven.”

