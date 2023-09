’In stressvolle periodes moet ik bijvoorbeeld opletten dat ik niet te veel gewicht verlies’

In de rubriek ’Zo (on)gezond leef ik’ zijn we nieuwsgierig naar de leefstijl van VROUW-lezeressen. Vind jij het belangrijk om gezond te leven? Ben je veel aan het sporten om in shape te blijven? Of geef je juist geen klap om hoe je eruitziet en wil je bovenal gelukkig zijn? Of heb je dé tip voor een gulden middenweg? Deze week Elisabetta Cassino (45). Ze is leefstijlcoach, gewichtsconsulent én foodblogger met een voorliefde voor de mediterrane keuken.

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Ik streef naar een balans tussen dingen die moeten en leven bij de dag. Dat is voor mij heel belangrijk. Ik heb mijn leven graag op orde, maar er moet wel ruimte blijven voor spontane dingen. Zelfontwikkeling speelt ook een grote rol; ik ben altijd bezig met mezelf beter leren kennen.

Zowel lichamelijk als geestelijk wil ik goed voor mezelf zorgen. Daarom ga ik naar yoga, neem ik voldoende rust en kies ik voor gezonde voeding. Gezond én lekker eten gaan wat mij betreft samen, dus het is niet alsof ik alleen maar wortels eet bijvoorbeeld. Dankzij mijn Italiaanse roots heb ik met de paplepel ingegoten gekregen dat eten ook draait om samen zijn en gezelligheid. Met mijn gezin of soms uitgebreider met vrienden of familie samen eten - het liefst aan lange tafels gevuld met heerlijke gerechten - maakt mij ontzettend blij.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Mijn ontbijt is vrij saai; gewoon knäckebröd met pindakaas. Daar eet ik dan wat yoghurt met fruit en havermout bij. Met de lunch wordt het wel wat spannender. Voor mijn werk schrijf ik namelijk ook recepten en die probeer ik dan graag uit.

De Nederlandse keuken schuw ik niet, maar mijn gerechten zijn vaak ’Italiaansachtig’. Zo is mijn dochter fan van het klassieke AVG’tje. De aardappels gaan dan in de oven en krijgen een Italiaanse twist met knoflook, olie en kruiden.”

Wat is je grootste zonde?

„Borrelplanken! Die komen in het weekend regelmatig tevoorschijn. Ik ben niet vies van bitterballen en een speciaalbiertje.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Momenteel doe ik één keer in de week yoga en wandel ik dagelijks. Eerlijk gezegd zou ik wel wat meer willen bewegen, maar ik ben gewoon niet echt een sportmens. Binnenkort wil ik weer beginnen met hardlopen.”

Zit je op dit moment op je streefgewicht?

„Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Misschien komt dat omdat ik geen aanleg heb om dik te worden; zelfs na mijn zwangerschap was ik al snel weer op gewicht.

Ik sta niet op de weegschaal, tenzij ik een grote verandering waarneem. In stressvolle periodes moet ik bijvoorbeeld opletten dat ik niet te veel gewicht verlies. Op het moment is dat gelukkig niet het geval en ben ik tevreden met mijn lichaam. Ik weet niet hoeveel ik precies weeg.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„In mijn studententijd was ik een typische gezelligheidsroker. Naarmate ik ouder werd ben ik daarmee gestopt. Je krijgt kinderen aan wie je het juiste voorbeeld wil geven en wordt je wat bewuster van de invloed op je gezondheid.

Een lekker alcoholisch drankje kan ik zeker waarderen. Neem bijvoorbeeld een mooie rode wijn bij het eten, heerlijk! Ik weet echter heel goed dat er geadviseerd wordt om helemaal niet te drinken, dus ik doe dat eigenlijk alleen in het weekend of bij speciale gelegenheden.”

Heb je een valkuil?

„Soms ben ik aan het werk achter mijn computer en zit ik zó in de flow, dat ik urenlang door kan gaan. Dan vergeet ik om tussendoor even pauze te nemen en wat te bewegen, iets wat natuurlijk wel belangrijk is.”

Zie je nog verbeterpunten?

„Ik heb niet zo snel dorst, waardoor ik soms te weinig water drink. Dat mag ik wel wat beter bijhouden.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Ik krijg regelmatig leuke reacties via sociale media, bijvoorbeeld wanneer mensen een recept uitproberen dat ik deel op mijn Instagramaccount @mijnmediterraneleefstijl. Ook mijn kookworkshops worden erg positief ontvangen.

Dat komt denk ik omdat de mediterrane keuken zoveel mensen aanspreekt. Je deelt daarom gelijk een soort passie met mensen, superleuk!”

Wat is jouw gouden tip voor een gezond leven?

„Mensen belanden vaak in extremen, zoals een koolhydraatarm dieet of juist een overdaad aan eiwitten. Dat raad ik af.

Beter is de 80-20-regel leef, waarbij je tachtig procent van de tijd gezond, vers en gevarieerd eet met lekker veel groente en fruit. In de twintig procent die overblijft mag je dan best eens genieten van een taartje of patatje.”

