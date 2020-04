Nu voor veel mensen thuiswerken dagelijkse kost is geworden, ligt verslonzing op de loer. Waarom zou je je nog opdoffen als niemand je kan zien? In een huispak achter de laptop kruipen is comfortabel, maar volgens experts is het belangrijk om ’s morgens tóch dat colbert of blouseje aan te trekken. „Het gevaar is dat de grens tussen privé en thuis vervaagt.”