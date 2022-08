’Mijn decolleté is géén uitnodiging om dickpics te sturen’

Ik word 40…

„En ze staan nog pontificaal naar voren, terwijl ze behoorlijk volumineus zijn. De zwaartekracht is me nog steeds genadig, haha. Wel zijn ze ongelijk, maar dat kan me niets schelen. Vooral als ik ongesteld ben, zie je het verschil extra goed. Scheelt zo een halve cupmaat. Ach, ik geloof niet in het perfecte plaatje. Iedereen vindt weer iets anders mooi. We moeten juist af van dat beeld dat borsten perfect symmetrisch zouden moeten zijn. Puur natuur bestaat dat helemaal niet.”

Ik zie ze als…

„Compensatie voor mijn stoma. Ik heb de ziekte van Crohn. Op de middelbare school kreeg ik een tijd sondevoeding, waardoor ik met een slangetje in mijn neus liep. Daar werd ik mee gepest. Dat werd nog erger toen ik een soort chemokuur tegen de ontstekingen kreeg, waardoor mijn haar uitviel. Ze noemden me een gedrocht en een freak, ziek, zwak en misselijk. Geen man zou me ooit willen. Heel naar. Gelukkig had ik mijn borsten: die zorgden ervoor dat ik me toch nog mooi voelde.”

Door modellenwerk…

„Ben ik zelfverzekerder geworden en daar gedraag ik me naar. Je kunt me uittekenen met een diep decolleté. Dat heeft ook met compenseren te maken: ik kleed me graag sexy van boven, omdat ik me vanaf het midden minder aantrekkelijk voel. Vaak krijg ik te horen dat het zo knap is hoe ik mezelf presenteer: sexy en zelfverzekerd, ondanks die stoma. Dat lijkt een compliment, maar dat is het niet. Het is eerder een rare opvatting, alsof ik mezelf niet zou mogen laten zien of mooi mag vinden, omdat ik een stoma heb. Maar ik weiger me erdoor te laten beperken. Ik ga gewoon naar het strand en de sauna.”

Mannen…

„Complimenteren me met mijn borsten, vrouwen zijn minder enthousiast. ’Moet dat nou?’ hoor ik regelmatig. Ze vinden dat ik me te uitdagend kleed en spreken me er soms echt op aan. Daar reageer ik niet op. Zo’n opmerking zegt meer over hun zelfbeeld dan over mij. Het heeft ook met de verpreutsing van de maatschappij te maken. Borsten lijken tegenwoordig wel taboe. Over topless zonnen wordt heel spastisch gedaan, maar ik hoef me toch zeker niet te schamen omdat ik toevallig een vrouwenlijf met borsten heb? Als ik topless wil zonnen, doe ik dat. Online slaan we al helemaal door. Zie je een stukje vrouwelijke tepel op de foto, dan staat meteen de Facebook-politie voor de deur. Doe toch normaal, het zijn maar borsten! Ik vind het ziekelijk dat we die censureren. En krom. Waarom mogen mannen wel hun blote bast laten zien?”

Van preutsheid…

„Trek ik me niets aan. Op Instagram deel ik regelmatig foto’s in een laag uitgesneden babydoll. Ik ben hartstikke trots op hoe ik eruitzie en ben toch het visitekaartje van de band. Mannen zien zo’n foto als een soort uitnodiging, maar op de dickpics die ik ongevraagd in mijn inbox krijg, zit ik helemaal niet te wachten. Het is ook wel een beetje scheef. Grotere borsten worden al snel als sexy gezien. Trekt iemand met een A-cup dezelfde outfit aan, dan weet ik zeker dat ze heel andere reacties krijgt.”

Ⓒ Dana van Leeuwen

