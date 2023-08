'Zwangere minister is een voorbeeld voor al onze dochters'

Mannenwereld

’Lag het maar aan het feit dat het vakantie en dús komkommertijd is. Maar de oorzaak van de nieuwswaarde van de zwangerschap van Liesje Schreinemacher heeft een andere reden. Ze is de eerste Nederlandse minister (demissionair in dit geval) die zwanger is en met verlof zal gaan. Dat bevestigt maar weer eens in wat voor mannenwereld we leven, of niet?

Herkenbaar

Afgelopen weekend ben ik eindelijk ook naar Barbie geweest. We zaten met vier mannen en twee vrouwen in de bioscoop en alleen de twee vrouwen konden de film écht waarderen. Ik moest mezelf inhouden niet diverse keren op te staan en te applaudisseren.

Iedere keer als ik iets herkenbaars zag, keek ik mijn vriend veelbetekenend aan. Met een ietwat holle blik staarde hij dan terug, we zaten duidelijk niet op dezelfde golflengte. Mijn vriend was mee voor Margot Robbie, punt.

Vrouwelijke president

Mijn dochter van 9 kon niet wachten tot ik haar de volgende ochtend uitgebreid verslag deed van de inhoud van de film. Ik legde haar uit dat vrouwen in Barbieland álles konden worden en het ook waren. President, bijvoorbeeld. „Nederland heeft nog nooit een vrouwelijke premier gehad. En Amerika nog nooit een vrouwelijke president. Dat is toch gek?”, zei ik. Ze knikte instemmend.

Woke

„Dus eigenlijk is Barbieland het tegenovergestelde van de wereld waarin wij leven. Het begint wel wat te veranderen, maar eigenlijk is ook hier nog steeds veel te veel ingericht op mannen”, zei ik. Die avond vroeg mijn zoon (22) hoe Barbie was. „Dat is toch een enorme woke-film?”, vroeg hij.

Daar ging ik tegenin. „Nee, niet woke, het brengt gewoon heel goed in kaart hoe ongelijk het in de wereld is verdeeld…” Ik kreeg de mogelijkheid niet mijn zin af te maken of mijn zoon riep er snoeihard „WOKE DUS!” doorheen. Ik liet het maar.

Keuzes

Ik geef mijn dochters mee dat ze echt alles kunnen worden wat ze willen, maar feit is dat het voor meisjes nou eenmaal iets gecompliceerder ligt allemaal. Als de eierstokken gaan rammelen – en dat doen ze nou eenmaal bij de meeste vrouwen – dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Ga je voor je carrière en ben je een - volgens velen - harteloze moeder die haar kind vijf dagen per week elders onderbrengt? Of zet je je ambities aan de kant?

Ken

„En de vader dan?”, hoor ik een enkeling van jullie denken. Ach ja, de vader, laten we ’m voor het gemak ’Ken’ noemen. In een extreem zeldzaam geval geeft Ken z’n carrière op en gaat ’ie van fulltime naar twee of drie dagen.

En als Ken fulltime blijft werken, is er helemaal niemand die hem ook maar een beetje het gevoel geeft ontaard te zijn. Nee, Ken zelf zal dat ook geen seconde denken. Ken timmert lekker verder aan zijn weg.

Om te janken

De eerste zwangere minister dus. We hebben hier tot 2023 op moeten wachten en dat is welbeschouwd echt om te janken. Tot nu toe gingen slechts twee Nederlandse staatssecretarissen met zwangerschapsverlof. Vrouwelijke politici met een kinderwens hebben zich dus blijkbaar nooit geroepen gevoeld een ministerspost te bekleden. Of vrouwelijke ministers hebben hun kinderwens op de lange baan geschoven – met alle mogelijke gevolgen van dien.

En hoe moet dat nou hè, zo’n belangrijke functie vervullen als je luiers moet verschonen en borstvoeding geeft? Jaap heeft er op Twitter in elk geval een stevig oordeel over: ’Carrièrevrouw die straks tegen de 60 is als ze een puber in huis heeft. Nogal onnatuurlijk, op je 40ste je eerste kind.’ Een anoniem account stelt dat een zwangere minister ’niet zo handig’ is. En wie dat verlof gaat betalen, houdt de burger op social media ook bezig.

Felicitaties

Wat deze zwangerschap echt is? Heel fijn! Deze vrouw krijgt een kind en dat is misschien wel het allermooiste om mee te maken. Daarom mijn welgemeende felicitaties aan Liesje en ook een bedankje. Want Liesje is een voorbeeld voor al onze dochters, een soort Barbie. Ze laat zien dat je als vrouw écht alles kan doen én worden. (En dat weten we natuurlijk allang, het mag alleen véél meer in praktijk gebracht worden). Yo go girl!’

