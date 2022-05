Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Marits vader zat in Jappenkamp: ’Uit liefde vertelde hij niet over de gruwelijkheden’

Door Yara Hooglugt

„Hij beschrijft hoe hij moest toezien hoe mensen gefusilleerd werden, met een bajonet doodgestoken, aan een vlaggenmast opgehangen en onthoofd.” Ⓒ Jean-Pierre Jans

Eugène Bakker was getuige van de gruwelijkste fusillades en martelingen in een interneringskamp in Nederlands-Indië tijdens de oorlog. Dochter Marit Buur vond de memoires van haar vader na zijn overlijden en besloot ze te bewerken tot een boek.