Is het Sinterklaasjournaal te ver gegaan?

In de week dat de Sint weer in ons land aankomt, begint het Sinterklaasjournaal. Het journaal wordt als vanouds gepresenteerd door Dieuwertje Blok. Ieder jaar zijn er problemen met de aankomst van Sinterklaas. Zo zijn de pakjes wel eens zoek geweest en zijn er regelmatig problemen met de pakjesboot.

Verdrietige kinderen

In de aflevering van donderdag lijkt de complete chaos toe te slaan in het Sinterklaasjournaal. De pakjesboot bleek lek. Deze was zelfs zo lek dat deze uiteindelijk zonk. Op Twitter was hierna te horen dat vele ouders met verdrietige kinderen op de bank zaten.

Kinderen zullen zich vandaag afvragen of Sinterklaas überhaupt zal aankomen in ons land. Voor hen was het waarschijnlijk schokkend om de geliefde pakjesboot te zien zinken. Maar kunnen onze kinderen überhaupt nog wel tegen een stootje?

Obstakels

Misschien voeden wij onze kinderen te beschermd op. Vaak willen ouders alle obstakels voor hun kinderen weghalen, voordat deze er überhaupt zijn. Dat kinderen verdrietig worden na de aflevering donderdagavond klinkt misschien logisch. Daarentegen zijn er op Twitter ook tegengeluiden te horen.

Reactie

Tamara’s kinderen lijken positief te denken over de situatie.

Ryanne heeft daarentegen drie pubers thuis, die ook van slag waren.

Het zoontje van Denise was niet onder de indruk.

Jolien heeft haar kinderen beloofd dat ze eventueel zelf cadeautjes voor ze koopt dit jaar.

Praat mee

Wat vind jij? Vind jij dat het Sinterklaasjournaal te ver is gegaan donderdagavond? Of vind jij dat we onze kinderen te beschermend opvoeden?