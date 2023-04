Tieneridolen samen in Carré: ’Brian en ik waren de wildste twee’

Premium Het beste van De Telegraaf

Keith (links) en Brian waren een stuk minder braaf dan hun imago: „Wij waren de wildste twee.” Ⓒ Brendan Gallagher

Ze waren in de jaren negentig idolen van miljoenen tienermeisjes, die gillend op hun beider boybands afkwamen. Keith Duffy van Boyzone en Brian McFadden van Westlife sloegen de handen ineen en brengen woensdag als Boyzlife hun Old School Tour, een concert vol oude hits, naar theater Carré in Amsterdam.