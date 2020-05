Liefde in tijden van corona... Zo vind je die!

Patricia is altijd een bemiddelaar geweest. Als kind al zorgde ze graag voor anderen. Zo ging ze in Mook, het dorp waar ze opgroeide, na school uit zichzelf thee drinken bij ouderen, in een straatje waar ze dagelijks doorheen liep. „Dan was er bijvoorbeeld iemand in de tuin bezig, en zei niemand zelfs maar gedag. Dat vond ik zo zielig!” Ook plukte ze bloemen. „Vlakbij bij ons huis was een begraafplaats met veel graven waar nooit bloemen lagen. Die legde ik dan neer.” Eenmaal volwassen werkte Patricia onder meer voor een arbeids- en castingbureau. Totdat ze zelf op een dag weer single werd…

Eerlijkheid

„Ik ging online daten, maar dat bleek heel slecht voor mijn zelfvertrouwen. Al heb ik op die manier wel mijn man leren kennen. Maar niet vóór hem chattend al zóveel vragen te stellen... Ik wilde zeker weten met wie ik te maken had voordat ik een ontmoeting aandurfde.” Haar ervaring met online daten deed Patricia beseffen wat haar roeping was: een relatiebureau dat uitgaat van persoonlijke bemiddeling. Met en voor échte mensen.

Wat in 2012 klein begon, groeide uit tot een dagtaak. Tegenwoordig is Patricia de trotse eigenaresse van vier relatiebureaus én biedt ze een coachingstraject aan, waarbij ze ongeveer even veel mannen als vrouwen tussen de 30 en 60 jaar, door middel van (online) trainingen en workshops helpt bij het daten. Van het moment van inschrijven tot aan de matching. Voor mannen

Failliet

„Dating gaat om persoonlijke verhalen. Om jou te kunnen matchen, moet ik weten wie je bent, wat je doet, wat je leuk vindt en waar je voor kiest in het leven.” Je anders voor doen dan je bent, heeft bij Patricia dan ook geen zin. Want daar prikt de matchmaker feilloos doorheen. Ze grapt: „Ik ben de politie van het internet. Als ik failliet ga, word ik detective.”

Ze vervolgt: „Maar als ik in de gaten krijg dat iemand oneerlijk is, of niet oprecht single, dan schrijf ik die persoon niet in. Want dat gaat uiteindelijk niet werken.” Om diezelfde reden doet Patricia niet aan gegarandeerde voorstellen. „Want garantie in de liefde krijg je nergens.”

Slecht nieuws

„Tijdens ons huisbezoek vul je een vragenlijst in en stel je een profiel op van jezelf en van je potentiële partner. Met name het opstellen van het eigen profiel is niet zelden confronterend. Soms strookt het beeld dat iemand van zichzelf en/of van zijn/haar ideale partner heeft niet met de werkelijkheid. Dat kan pijnlijk zijn. Dan ben ik wel een beetje de brenger van het slechte nieuws. Maar ik ga nou eenmaal voor eerlijkheid. Tot slot maak ik een voorstelvideo en tekenen we samen het contract. Vanaf dat moment sta je ingeschreven en kan het matchen beginnen!”

Maar intussen zitten Patricia en haar clientèle al weken in thuisisolatie. „Stomtoevallig heb ik in september al een plan uitgewerkt en nagedacht hoe het zou moeten als ik de mensen niet meer zou kunnen opzoeken. Daardoor ben ik in staat in te springen op de huidige ontwikkelingen. Al betreffen het natuurlijk wel noodsprongen.”

Swipen

Zo hebben haar cliënten momenteel toegang tot de database van Patricia en is het huisbezoek - ínclusief een rondleiding door het huis - voor nieuwe inschrijvers tot nader orde vervangen door videobellen. Aan het vervolgtraject verandert er voor de matchmaker eigenlijk niet zo heel veel. En uiteraard blijft ze even bevlogen. Tevreden: „Ik heb onlangs zelfs iemand bemiddeld die niet eens meer stond ingeschreven.”

Vrienden waren aanvankelijk wat sceptisch over Patricia’s online overstap. „Mensen moesten eerst een bepaald geloof krijgen in mijn aanpak. Maar je krijgt van mij áltijd geverifieerde profielen, van échte mensen. En dat blijft bij swipen altijd gokken.”