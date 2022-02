Dit is wat je moet weten over vleesvervangers!

Elke week lichten wij een ingrediënt uit het weekmenu van de VROUW Lekker in je vel-challenge toe. Deze week behandelen we: vleesvervangers.

Het woord zegt het al: vleesvervangers zijn vervangers van vlees. Voorbeelden van vleesvervangers zijn peulvruchten, noten, pinda’s, pitten, eieren en zuivel. Producten gemaakt van peulvruchten, zoals tofu of tempé, zijn een goede vervanger van vlees. Er zijn ook kant-en-klare vleesvervangers te koop in de winkel, bijvoorbeeld een vegetarische burger of schnitzel. Vleesvervangers leveren – net als vlees – eiwit, ijzer en vitamine B1 en/of vitamine B12.

Dierlijke producten

Volgens diëtist Marieke van team dokter Tamara is het belangrijk om gevarieerd te eten om zo voldoende en verschillende voedingsstoffen binnen te krijgen. „Alleen dierlijke producten bevatten vitamine B12. Peulvruchten, noten, pinda’s en pitten bevatten wel eiwitten, ijzer en vitamine B1, maar geen B12.

Eieren en zuivel bevatten dit wél. Mensen die dierlijke producten eten krijgen ruim voldoende vitamine B12 binnen. Als je vegetariër bent, maar je wel regelmatig zuivel of eieren eet, krijg je waarschijnlijk nog steeds voldoende vitamine B12 binnen. Veganisten gebruiken geen dierlijke producten en daarom wordt hun aangeraden wel vitamine B12 als supplement te slikken.”

Bewerkt

Of een vleesvervanger beter is dan vlees, hangt af van waar je naar kijkt. Diëtist Marieke: „Vleesvervangers zijn veel duurzamer dan vlees. In die zin is een vleesvervanger zeker beter. Ook is er een verband tussen het eten van rood vlees en een verhoogde kans op kanker. Het beperken hiervan is dus aan te raden.

De kant-en-klare vleesvervangers zijn vaak bewerkt. Er is van alles aan toegevoegd, zoals zout en zelfs suiker. In onze weekmenu’s gebruiken we dit soort kant-en-klare vleesvervangers dan ook niet. Team dokter Tamara gebruikt het liefst zo veel mogelijk verse en pure producten zonder onnodige toevoegingen.”

