’Vraag je kind bij een scheiding ook eens: hoe vind jij dit eigenlijk?’

Premium Verhalen achter het nieuws

Borstkanker op je 21e: Eva liep een jaar te lang door met een kwaadaardige tumor

Ze moest een nieuwe beha kopen, was het advies dat Eva Visser kreeg toen ze met een knobbeltje in haar borst naar de huisarts ging. De kans dat een meisje van 21 borstkanker had, was immers verwaarloosbaar klein. Daardoor liep de Almelose uiteindelijk een jaar te lang door met een tumor in haar bors...