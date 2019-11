’Ik moet dagelijks seks hebben’

Ella: ,,Ik werd, als ik het vergelijk met mijn vriendinnen destijds, redelijk laat seksueel actief. Maar toen ik seks eenmaal had ontdekt, was ik niet meer te houden. Het was niet eens zozeer de daad zelf die ik het meest bevredigend vond. Soms ging het meer over al het andere dat daarbij hoorde; het eerste flirten, het gesprek, het drinken, het dansen, de gedachte van ‘zullen we wel, zullen we niet’.”

„Het was dus zeker ook de hele weg naar ’het’ toe. Alles eraan gaf me een adrenalinekick, en als het eindigde met seks was dat de kers op de taart. En als de band die ik had opgebouwd met mijn sekspartner de volgende dag eindigde, vond ik dat niet erg.”

Ontladen

„Op dat moment volgde ik een studie waarvoor ik flink moest aanpoten. Seks was een manier om te ontladen. Al snel ’moest’ ik minimaal één keer per dag seks hebben, anders voelde ik een enorme spanning in mijn lichaam. Gelukkig was het meestal geen enkel probleem om dat voor elkaar te krijgen. Soms had ik vaker dan eens per dag seks en zelfs het feit dat het al snel begon rond te zingen dat ik ’makkelijk’ was, kon me niet stoppen.”

„Eigenlijk was ik er stiekem best een beetje trots op dat ik elke dag seks had met een andere man. In mijn tijd was er nog geen Tinder of iets dergelijks, dus zodra ik klaar was met studeren dook ik de studentenstad in voor een man voor de nacht. Dit deed ik vrijwel elke avond. Het was zo makkelijk, dus waarom niet?”

Verliefd

„Om de zoveel tijd wilde iemand meer dan een seksuele relatie maar, hoe leuk ik diegene misschien ook vond, ik kon me gewoon niet binden. Een seksverslaving splitst emoties in tweeën: je wilt aandacht, maar als je die dan krijgt, ren je ervan weg. Ik wilde de opbouw naar seks, evenals de seks, maar als iemand dan meer wilde, krabbelde ik terug.”

„Pas toen ik mijn huidige man ontmoette, werd het een probleem want ik werd verliefd, echt verliefd. Maar... de ’verslaving’ stopte niet. Nadat ik twee keer was vreemdgegaan en mijn - toen nog - vriend me na een hoop drama weer had teruggenomen, wist ik: ’Ik moet hier nu iets aan doen, anders ben ik hem straks voorgoed kwijt’.”

Slippertjes

„Gelukkig heb ik het enorm getroffen met mijn partner: hij is heel openminded, en heeft me verlost van het idee dat mijn verlangens ’slecht’ zijn. Ik heb nu geleerd dat liefde, een echte langdurige band, perfect kan bestaan naast mijn verlangens naar het nieuwe, het onbekende. Waarmee hij wel moeite had, was dat ik mijn slippertjes verzweeg. Daarin zat voor hem de ontrouw, veel meer dan in het lichamelijke.”

„We hebben nu de perfecte modus gevonden om zowel tegemoet te komen aan ons beider psychische behoeftes, als aan de fysieke. En ja, voor ons betekent dat dat ons sociale leven voor een groot deel om seks draait. We gaan samen naar seksclubs, nemen deel aan gangbangs of nodigen thuis mensen uit om te swingen.”

Huilen

„Wel vraag ik me af waarom vrouwen zo vaak wordt aangepraat dat een behoefte aan veel seks een soort ziekte is. Wie bepaalt hoeveel seks ’teveel’ is? Wie bepaalt of je verslaafd bent? Ik heb er een keer met een bevriende psycholoog over gesproken. Hij zei: ’Is het niet gewoon mogelijk dat je niet seksverslaafd bent, maar gewoon een vrouw die van seks geniet in een samenleving die vrouwen een schaamtegevoel aanpraat omdat ze van seks genieten?’ Echt, ik begon van opluchting te huilen.”

„Inmiddels vind ik dat ik een gezonde relatie heb met seks. Ik heb het soort seks dat ik wil: met mannen met wie ik seks wil hebben, zo weinig of zo vaak als ik wil. Ik zie geen reden om daarvoor verantwoording af te leggen aan iemand die het niet begrijpt.”

Dochter

„Mijn man en ik zijn gelukkig zo. We zijn getrouwd en hebben een dochter. Ik ben van plan om in de toekomst open met haar te praten over seks. Ik wil geen bron van schaamte voor haar zijn, maar evenmin een bron van geheimzinnigheid. Hopelijk betekent dit dat zij zal opgroeien met de wetenschap dat seksueel verlangen niet iets slechts is. Want hoe progressief onze samenleving ook mag lijken, op dat terrein is nog veel winst te behalen.”

„Als ik denk aan hoeveel vriendinnen niet meer met me wilden omgaan omdat ze me ’oversekst’ of ’sletterig’ vonden, doet me dat nog steeds pijn. Ik schaam me niet voor wie ik ben, maar echt open over mijn seksleven ben ik daarom zelfs niet met mijn beste vriendinnen.”

*Naam is bij de redactie bekend

