Vaginacoach Laucyna: 'Je vagina heeft schaamhaar nodig, dat is een stootkussen'

Door Nina Winkel

Laucyna: „Het is jóúw vagina, dus raak ermee bekend.” Ⓒ Links: eigen beeld. Rechts: Getty Images.

Praten over de vagina moet genormaliseerd worden, vindt Laucyna Bodaan (41). Daarom is zij vaginacoach. Je kunt bij haar bedrijf Yonify terecht voor een ‘v-coaching’ of ‘v-steaming’. Maar wie heeft er baat bij een vaginacoaching en waarom is het belangrijk dat we over de vagina praten? Laucyna: „Vrouwen zijn zo opgelucht nadat ze bij mij geweest zijn.”