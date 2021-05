Ria’s vader was een verzetsstrijder: Ik ben heel lang boos op hem geweest

Ria Boxtart: „Ik ben ook echt wel heel lang boos op mijn vader geweest” Ⓒ Amaury Miller

Meer dan driekwart eeuw geleden keerde de rust terug in ons land. De strijd was gestreden, de oorlog voorbij. Terwijl het stof neerdaalde, trokken de mensen hun mooiste kleding aan en gingen ze de straat op om de vrede en de vrijheid te vieren. Het leven ging verder. Maar niet voor iedereen. Voor sommige mensen bleef de oorlog nog heel lang, zo niet altijd, een onderdeel van hun leven. Zo ook voor Ria Boxtart (78), ze wilde lang niet door Duitsland rijden. Inwoners van dat land hadden immers haar vader vermoord, een verzetsstrijder die vlak voor het einde van de oorlog was gefusilleerd.