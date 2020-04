Daghoroscoop 24 april

VANDAAG JARIG

Er staan u ongewone en plotselinge veranderingen te wachten en daar houdt een Stier eigenlijk niet van. U prefereert een comfortabel en overzichtelijk bestaan. Op elk willekeurig moment kan er dit jaar van alles gebeuren. Doe uw best om vriendschap te sluiten met het onvoorziene.

RAM

Kies vandaag voor gemak in informeel gezelschap. Maak er geen probleem van als uw plannen niet stroken met die van uw partner en laat de ander doen waar die zin in heeft. Luister naar uw intuïtie m.b.t. nieuwe buren.

STIER

Wees niet bang om iemand die zich vervelend of immoreel gedraagt daarop te wijzen. Dat is niet makkelijk, maar wel juist. Dingen die u in het verleden hebt gedaan kunnen opnieuw geld opbrengen. Leg beminden niet uw wil op.

TWEELINGEN

U zult een paar zakelijke besluiten moeten nemen en als u dat efficiënt en gemotiveerd doet zult u bereiken wat u wilt. Laat u niet betrekken bij financiële spelletjes. Aanvaard de hulp van de mensen die voor u en met u werken.

KREEFT

Een kwetsbare relatie is gebaat bij een openhartig gesprek. Oude vrienden kunnen u helpen bij de opzet van een gedurfd project. Praat vanavond met uw partner over de financiële consequenties. Er rust zegen op gezamenlijke prestaties.

LEEUW

Maak een verstandig gebruik van uw energie anders bent u vanavond te moe voor leuke sociale contacten. Bespreek met familie of vrienden geen controversiële onderwerpen. Corrigeer een kind dat zich vervelend gedraagt liefdevol.

MAAGD

Concentreer u op hetgeen u uiteindelijk wilt bereiken en ga voorbij aan details die niet ter zake zijn. Uw houding bepaalt in hoge mate of naasten vandaag met elkaar overweg kunnen. Leen geen geld van en aan anderen.

WEEGSCHAAL

Familieleden komen dichter tot elkaar als een ieder gebruik leert maken van nieuwe communicatiemiddelen. Degenen onder u die zich edelmoedig hebben gedragen zullen daarvoor binnenkort worden beloond.

SCHORPIOEN

Richt uw energie vandaag op anderen. Probeer mensen gelukkig te maken, wees tolerant en edelmoedig, ook als u dat van nature niet makkelijk afgaat. Schilders, schrijvers en musici gaan een productieve periode tegemoet.

BOOGSCHUTTER

Gebruik uw gezonde verstand om te komen waar u wilt zijn. Iemand met een ongelukkige ervaring in de liefde kan uw advies nodig hebben. Ontwikkel, als u de kans krijgt, schrijfvaardigheid. Geef maar eens toe aan luxe.

STEENBOK

Laat niet te veel aan anderen over; houd zaken in eigen hand. Medewerkers zouden hun beloften wel eens niet na kunnen komen. Wacht een verklaring af en trek niet te snel conclusies. Moedig kinderen aan hun talenten te ontwikkelen.

WATERMAN

U zult zich op uw gemak voelen; een verbintenis is uw steun in de rug. Bestudeer personeelsadvertenties als u ander werk zoekt. Uw eigenwijze denkwijze kan u in moeilijk vaarwater brengen, maar met geduld overtuigt u iedereen.

VISSEN

Het zal gemakkelijker zijn dan anders om een heikel probleem ter sprake te brengen. Reik iemand met problemen een helpende hand. Aan een ouder- kind- relatie moet met geduld worden gewerkt. Ontspan vanavond met uw geliefde.