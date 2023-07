Droge huid? Let hier dan op bij het kiezen van je bodylotion

Bodylotion, bodybutter, bodycrème en body-olie kunnen worden afgewisseld om het lichaam te hydrateren na het douchen met zeep of douchegel. Ze zijn vaak een ondergeschoven kindje op beautygebied en dat is onterecht.

Na het douchen

Het lichaam insmeren schiet er vaak bij in terwijl het maar weinig tijd kost om dagelijks na het douchen bodylotion te gebruiken. De huid is dan nog wat vochtig en neemt de emulsie beter op en blijft zo soepel.

Kies bij een droge huid voor een voedend ingrediënt zoals dexpanthenol dat uitdroging voorkomt en bij een gevoelige huid voor een parfumvrije lotion. Een bodylotion met zelfbruiner geeft je alvast een zomerse teint van top tot teen.

Vergeet daarbij niet om regelmatig het lichaam te scrubben om dode huidcellen op te ruimen. De bodylotion kan daarna nog beter zijn werk doen.

Allrounder

Bodylotion is een echte allrounder en kan ook prima dienst doen als aftersun na verbranding in de zon, vooral wanneer je de fles of tube in de koelkast bewaart. Koelen is namelijk heel belangrijk om de huid van de verbranding te laten herstellen. Mocht je geen scheerschuim in huis hebben dan kun je hiervoor ook bodylotion gebruiken. Afspoelen met warm water! Bodylotion is ook een hulpmiddel bij dor, droog en dof haar. Een klein beetje in de handen warm maken en losjes op het haar aanbrengen werkt als een soort conditioner. Zin in een handmasker? Breng ruim bodylotion of bodybutter aan en vergeet ook de nagelriemen niet, masseer dit in de huid en laat het goed intrekken.

