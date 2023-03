Praat mee Praat mee: Moet partnerruil in MAFS een optie zijn?

Door Babette Bouwman Kopieer naar clipboard

Wat vind jij? Moet partnerruil ook toegevoegd worden aan het Nederlandse MAFS? Ⓒ RTL

Het veelbesproken televisieprogramma Married at first Sight is niet alleen in Nederland op de buis; ook in andere landen worden er smeuïge seizoenen uitgezonden. In de Australische versie is er nu zelfs sprake van partnerruil! Wil jij dit onderdeel ook in het Nederlandse MAFS terugzien?