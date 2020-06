’Vrouwen, blijf solidair met elkaar!’

Ongelooflijk wat er allemaal gebeurt aan het vrouwenfront. Het maakt me blij. Vreemd genoeg krijg ik nu pas het idee dat vrouwen echt gaan meetellen in de politiek. Raar natuurlijk met zes vrouwelijke ministers en vier vrouwelijke staatssecretarissen. Misschien omdat er steeds meer gepraat wordt over een vrouwelijke minister-president?