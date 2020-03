Daghoroscoop 17 maart

VANDAAG JARIG

Het kan een actief sociaal jaar worden, al zal er weinig nadruk liggen op romantiek. Daar zijn redenen voor: wat goed is gedijt, wat zweeft blijft zweven. U bent tevreden met de status quo en hebt weinig te wensen op dat gebied. Kinderen kunnen wel de liefde van hun leven ontmoeten.

RAM

Richt uw aandacht eens op de verbluffende kracht van de natuur en wijd een paar gedachten aan hoe uw werk en leefwijze invloed hebben op de aarde die u draagt. Toon waardering voor simpele geneugten: ga wandelen, joggen of fietsen.

STIER

Vergeet uw zorgen en problemen en probeer het leven toe te lachen. U kunt indruk maken op anderen als u routine activiteiten weet op te pimpen en inzet om de mensen om u heen te motiveren. Verzet u tegen de neiging veel te consumeren.

TWEELINGEN

De kans is groot dat u met onenigheid te maken krijgt op deze dag vol obstakels, maar de kosmos zal u terzijde staan bij het vermijden van de ergste consequenties. Pas goed op uzelf; houd rekening met plotselinge vermoeidheid.

KREEFT

Er lijkt sprake van verandering, dus zet de blik op oneindig en wacht geduldig af. Durf nieuwsgierig te zijn en wees niet bang om uw ideeën te promoten. Een onopgeloste kwestie van vroeger kan een rol spelen, maar niet te lang.

LEEUW

U kunt de komende dagen vooruit komen op het door u gekozen pad. Vrienden en collega’s staan achter uw ideeën. Het kan de indruk wekken dat iemand die u na staat uw gedachten kan lezen. Sus uw geweten door iemand te bezoeken.

MAAGD

Wees maar niet al te streng voor uzelf, maar overdrijf het nu ook weer niet. Tracht uw kennis te verbreden op het terrein van reizen en spiritualiteit. Een cursus kan uw belangstelling wekken of er is sprake van een promotie.

WEEGSCHAAL

Toon initiatief en pak een uitdaging aan. Een reis behoort tot de mogelijkheden, mogelijk met een partner of kameraad. Ga naar buiten en geniet van de ontluikende natuur; neem iemand mee en wissen gedachten uit en filosofieën.

SCHORPIOEN

Maak ruimte voor iets nieuws; ruim uw bureau op zodat u klaar bent voor een cyclus die morgen begint. Incasseer wat vandaag op uw weg komt. Sta klaar zodat u er meteen op in kunt gaan als zich iets meeslepends aandient.

BOOGSCHUTTER

De kosmos dringt er op aan uw werk onveranderd voort te zetten. Zet wilskracht en vastberadenheid in als het gaat om een nieuw project. Gebruik al uw energie. Een goed moment om vreugde te delen met degenen die u na staan.

STEENBOK

Ongeduld kan zich van u meester maken als u zich ergert aan het gedrag van een collega of naaste. Tracht te glimlachen, nuchter te blijven en te ontspannen. Een vervelende kwestie kan zonder al te veel drama worden opgelost.

WATERMAN

Er zit liefde in de lucht, of u nu vrijgezel bent of een vaste relatie hebt. Breng uw affectie onder woorden of bedelf een begeerd iemand onder bloemen. Liefde en passie kunnen voor een onvergetelijke ervaring zorgen.

VISSEN

Een geschikte dag om met vrienden af te spreken die u een tijd lang niet hebt gezien vanwege toegenomen verantwoordelijkheden of familiedruk. Hebt u geen tijd voor een afspraak stuur dan een gezellige e-mail of een leuke brief.