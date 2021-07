’Ze zijn vijanden van mijn lichaam geworden, mijn moordtieten’

Moordtieten, dus. Wie de documentaire van Dionne Slagter heeft gezien weet precies waar ik het over heb. De week voor de uitzending van de documentaire heb ik eindelijk een verwijsbrief van mijn huisarts gekregen. De documentaire Moordtieten bevestigde nog meer dat ik te maken kon hebben met iets wat ik al vanaf 2016 vermoed: kan ik ziek zijn van mijn borstimplantaten?

Toen al heb ik aan verschillende artsen de vraag voorgelegd of ik ziek zou kunnen zijn van mijn borstimplantaten. Minimaal vijf artsen ontkenden dit. Van hen kreeg ik de diagnose fibromyalgie, polymyalgia rheumatica en lyme. Bovenal ging ik twijfelen aan mezelf. Stel ik me aan? Verzin ik het?

Pijn

Bloedonderzoek heeft nooit iets uitgewezen en foto’s en echo’s evenmin. Sinds 2009 heb ik last van migraine en inmiddels heb ik chronisch hoofdpijn en oorsuizen. Mijn handen doen pijn en aan beide armen heb ik golf- en tennisarmen. Mijn benen doen pijn, mijn rug doet pijn, ik heb last van haaruitval en ik lijd aan PDS. Ik heb last van mondbranden, droge ogen, jeuk over mijn hele lichaam en sinds een maand heb ik eczeemachtige plekken op mijn handen.

Ik kan niet meer langer dan een half uur autorijden door mijn strakke en pijnlijke nek. Dit heeft als gevolg dat ik niet even naar mijn moeder of kleinzoon kan. Regelmatig ben ik doodmoe, terwijl ik slecht slaap. Dit bevordert de hele situatie niet.

Nieuwe borsten

21 jaar geleden heb ik mijn autootje verkocht om mijn ‘meiden’ (nieuwe borsten) te kunnen betalen. Ze hielpen mij destijds door een moeilijke periode heen, want een blik in de spiegel maakte mij verdrietig. De nieuwe borsten deden de onvrede over mijzelf en mijn onzekerheden vervagen. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld in de zoektocht naar mijn identiteit. 21 jaar geleden kreeg ik de Ferrari onder de implantaten. Dat zeiden ze.

Er werd gezegd dat ze een leven lang mee zouden gaan, ze niet zouden kunnen lekken en als ze stuk zouden gaan, zou het een vaste massa blijven. Nu, 21 jaar na de operatie en 5 jaar nadat ik zelf een zoektocht ben gestart naar de herkomst van mijn klachten, heb ik eindelijk artsen gevonden die gelóven dat je ziek kunt worden door siliconen.

Operatie

De eerste stappen zijn gezet voor de operatie die op 13 juli plaatsvindt. Ik slik voedingssupplementen, ik heb drukpakken in huis gehaald en ik onthoud mij even van alcohol, koffie etcetera ter voorbereiding. Het wordt vier weken afzien - veel koffie drink ik niet maar dat eerste kopje is toch wel het lekkerste. In de afgelopen tweeënhalve week heb ik negen dagen last van migraine gehad. Sindsdien kijk ik er meer en meer naar uit om afscheid te nemen van ‘mijn meiden’.

Afgelopen donderdag kreeg ik de bevestiging van de internist: mijn meiden hebben hun diensttijd erop zitten. Ze zijn ingekapseld en gescheurd. Na de documentaire van Dionne Slagter weet ik voor 95% zeker dat zij de boosdoeners zijn van de klachten in mijn lichaam.

Dit schrijf ik om mezelf moed in te praten en om mezelf ervan te overtuigen dat dit de juiste keuze is, maar vooral ook als waarschuwing.

De toekomst

Als dit bericht over een jaar terugkomt als herinnering, hoop ik jullie te kunnen zeggen dat het goed met me gaat. Ik hoop dat ik dan weer dagjes weg ga en dat ik dingen kan doen waar je normaal gesproken niet altijd zin in hebt, zoals gewoon weer zélf mijn huisje poetsen. Ook een stuk kunnen fietsen en tennissen staan met nog zoveel andere dingen op mijn verlanglijstje.

Ooit was ik zo blij met mijn meiden. Als ik nu in de spiegel kijk word ik verdrietig van ze en voel ik me bijna voor de gek gehouden. Mijn meiden… ze zijn vijanden van mijn lichaam geworden, mijn moordtieten.

