Wat vind jij van het nieuwe nummer van André Hazes?

André probeert met dit lied zijn zoontje uit te leggen dat de relatie tussen hem en Monique (43) niet goed liep en dat hij hoopt dat Dré later begrijpt waarom zijn vader het jonge gezin heeft verlaten. André legt uit dat hij weg is gegaan, juist omdat hij zo van kleine Dré houdt.

Tranentrekker

Voor veel fans is het nummer een regelrechte tranentrekker. „Wat een mooie aangrijpende tekst”, luidt een van de vele reacties van fans. „Jouw hart spreekt… Tranen staan in mijn ogen”, deelt een andere fan.

Walging

Helaas voor André zijn er niet alleen maar lovende reacties. In veel reacties op Facebook en Instagram lees je dat mensen het walgelijk vinden dat hij geld probeert te verdienen over de rug van zijn zoontje. „Wil nog geld verdienen over de rug van z’n kind, slappe hap!” Een andere reactie luidt: „Je moet je schamen!! Je bent altijd vader! Maar niet wanneer het jou uitkomt!! Hoe kan je je zoontje dit aandoen? Hij heeft een vader nodig! Dan had je je verstand moeten gebruiken toen je ’hem’ erin hing!”

Nieuwe vriendin

André heeft vlak na de breuk met Monique zijn nieuwe relatie met Sarah van Soelen (25) bevestigd. Ook zij wordt betrokken in vervelende reacties. Zo schrijft iemand: „Je kiest voor een opblaaspop in plaats van je eigen lieve zoontje, onbegrijpelijk! Ik walg van je, André!”

