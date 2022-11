’Dít geef je iemand die alles al heeft!’

„Je bent niet de enige met dit probleem! Er zijn zoveel mensen die niet weten wat ze iemand cadeau moeten geven, dat had ik zelf ook altijd. Gelukkig heb ik dit jaar een heel fijne oplossing hiervoor gevonden en ga ik dit jaar ook een paar mensen blij maken met dit item: de adventskalender.

En dan niet dat welbekende exemplaar met goedkope chocolaatjes waarvan je elke dag een deurtje open mag maken. Daar worden wij beauty-mensen immers niet blij van.

Me-time cadeau

Nee, ik bedoel dan de tegenwoordig steeds rijker gevulde varianten met allerlei beauty lekkers, van geurkaars tot en met bodylotion, badbruisbal, ampul, masker, nagellak en ga zo maar door. Dan is elke dag toch wel een verrassing om een cadeautje uit te mogen pakken en dat al vanaf 1 december tot aan de kerst toe.

De producten zijn bovendien goedkoper bij elkaar dan in de losse verkoop, dus dat is ook nog mooi meegenomen. Het leuke is dat je dan een cadeau weggeeft waar je bijna een hele maand plezier van hebt en waarbij je ook nieuwe producten kunt testen, waarvoor je later ongetwijfeld nog een keer terug naar de winkel gaat. En je geeft me-time aan iemand die dat even kan gebruiken…

Ik zet hieronder een paar van die goedgevulde, bijzondere varianten op een rijtje ter inspiratie. Met als nieuwste trend: de 12-daagse uitpakbox die je dus iets eerder voor de kerst al kunt uitpakken. Na Kerstmis kan natuurlijk ook nog (wanneer je kerst viert in plaats van Sinterklaas), dan heb je nog de napret van de feestdagen.

Doe het zelf!

Voor de doe-het-zelvers ook nog een tip: maak je liever een eigen adventskalender? Dat kan natuurlijk ook. Maak dan een box met 24 vakjes en vul elk daarvan met iets waarvan je weet dat de ontvanger dit leuk vindt.

Origineler kan het niet! En wie toch een van de onderstaande adventskalenders koopt, kan daar ook nog bij elke dag of om de dag een leuke persoonlijke noot toevoegen op een klein briefje.

Rituals-adventskalender

24 days of Merry Rituals is er in drie varianten om af te tellen tot de kerst, met zelf in elkaar te knutselen 3D-kerstboompjes (€69,50/ 99,50/149,50). De premium editie bevat niet alleen mini-varianten van populaire Rituals-producten (shampoo, conditioner, zeep, crèmes, douchegel, bodylotion), maar ook full-size edities. En er zit zelfs een snoertje bij, zodat het boompje ook licht geeft. Ook de welbekende geurkaarsen zijn present om de adventzondagen mee door te komen.

LookX

Onder de noemer ’12 days of happiness’ is deze 12-daagse box (€74) met kadootjes voor jezelf of een ander gevuld met snelwerkende groene, cleane huidverzorging of make-up, waar je ook nog eens heel blij van wordt. En als extraatje zit er in elke verpakking ook nog een mooie inspirerende quote voor de volgende dag.

Van cleanser tot masker, dagcrème, serums, olie, lipliner, mascara, eyeliner, lippenstift, oogschaduw en lipgloss. Stuk voor stuk ook handzame mini-verpakkingen die handig zijn voor op reis of in de handtas. 100% natuurlijk, vegan en dierproefvrij.

Babor

Onder de noemer ‘More to give’ (€79,90) geef je 24 keer de welbekende vitamine- en serum-ampullen cadeau, die dus ook een feestje voor de huid zijn. Achter elk deurtje zit een speciale booster met unieke, geconcentreerde werkstoffen om de huid te verwennen. Dit jaar zit er voor het eerst ook een selectie Doctor Babor serum-ampullen in.

Only You

Deze goedgevulde box van Ici Paris (€ 32,95) is echt iets voor make-up fans. Met 24 items zoals oog- en lippotloden, oogschaduws, make-up spons, bronzer, highlighter, lipgloss, lippenstift, wenkbrauwgel en glitterpoeder ben je meteen het hele jaar klaar om jezelf op te tutten. Leuke accessoires zoals een spiegel, penseel, haarspeld, potloodslijper en limited editions zijn ook mooi meegenomen!

Lush

Deze luxe art box (€ 235), ontworpen door Arthouse Unlimited, herbergt 25 vegan producten, van bestsellers tot retro-items en speciale kerst exclusives. De kleinere variant (€100), Twelve days of Christmas, is ook al een cadeautje op zich om te zien.

Diverse bad-, douche- en lichaamsproducten bewaar je ook na het openen van de vakjes in deze kleurrijke opbergdoos. Een tipje van de sluier? Met name de Elf Shake showergel, Christamas Eve zeep, Rainbow bubble bar en de Salted Caramel lipscrub wil je niet missen!

Holland & Barrett

Dit is de allereerste eigen beauty Adventskalender (€ 75) van deze winkel met alleen maar natuurlijke verzorgingsproducten. Aftellen in ecostijl met 25 beautyproducten! Achter de deurtjes zitten onder andere luxe nachtcrèmes, maskers, massageolie, showergels, cleanser, tandpasta, zeezout en een douchebomb.

En dat alles in flink grote verpakkingen. Het leuke is dat je niet alles van één merk ontdekt, maar van meerdere zoals Naïf, Dr Organic, Urtekram, Jacob Hooy, Balade en De Tuinen.

Essence

De 24 items in deze box (€25,99) zorgen gegarandeerd voor de ultieme kerstlook, dus dat is al een cadeau op zich! Beautylovers kunnen ook de rest van het nieuwe jaar voort met sparkling items zoals highlighter, lipstick, nagellak, lipmasker, eyepatches en kwasten. Met het matterende oil control paper kun je ook een verhit hoofd maskeren na een uitbundig kerstdiner!

Filorga

Deze adventskalender bestaat uit een herbruikbare beautycase (€ 79,90) met daarin 24 verpakte kadootjes met nummer. Geen vakjes openen, maar misschien toch ook een beetje willekeurig graaien voor de ultieme verrassing? Want die zit er zeker bij met allerlei bewezen toppers van dit luxe huidverzorgingsmerk, zoals onder andere de beroemde Time-filler items, oog- en lipcrème, hydraterende crème, lift-serum en een masker.

