Daghoroscoop 5 februari - Jarig? Het is een goed jaar om geld te lenen

VANDAAG JARIG

Een goed jaar om geld te lenen of een schuld af te betalen. Je zult gemakkelijk toegang vinden tot de kapitaalmarkt. Als je goede ideeën hebt om te investeren zullen banken je ruggensteun geven. In de cyclus waarin je terecht komt zul je in financieel opzicht het kaf van het koren weten te scheiden.

RAM

Als dit voor je het eind van de werkweek is kan dat het enige positieve zijn wat de dag te bieden heeft. Kleine ergernissen en obstakels kunnen tot frustratie leiden en je productiviteit afremmen. Denk positief maar wees niet al te optimistisch.

STIER

Blijf op je uitgaven letten. De hypotheek, een lening of de Belastingen moeten worden betaald of vereisen tenminste enige financiële planning. Bied morele hulp aan iemand die werkloos is of zich op een dood punt bevindt in zijn carrière.

TWEELINGEN

Breng werkverplichtingen in evenwicht en kies prioriteiten bij relatieverwachtingen. Richt je overdag op je carrière en zaken. Eenmaal vrij richt je dan voor 100 % op je gezin. Doe je dat niet, dan worden negatieve reacties je deel.

KREEFT

Praktische taken kunnen resulteren in frustraties. Iets wat er simpel uitzag kan toch de hulp van een beroepskracht vereisen. Sla een helpende hand van een buurman beleefd af als diegene evenmin van de hoed en de rand weet.

LEEUW

Toenemende aandacht voor een fascinerende opgave kan je gedachten zozeer in beslag nemen dat je niet meer aan de kosten denkt. Houd er rekening mee dat een project duurder kan worden dan gepland.

MAAGD

Probeer privéleven en zaken gescheiden te houden want spanning thuis zal een nadelige invloed op je werk hebben. Een oppervlakkig conflict kan op een dieper meningsverschil wijzen en dat mag niet worden genegeerd.

WEEGSCHAAL

Je kunt de handen vol hebben aan allerlei besognes. Tevens kun je je zorgen maken over een persoonlijke kwestie. Blijf rustig als iemand je dwars zit, handel problemen één voor één af en behoud je goede humeur.

SCHORPIOEN

Trek het je niet aan als je vandaag geen waardering krijgt voor je harde werken. Als je je best blijft doen, zul je uiteindelijk aan de winnende hand zijn. Iemand op wie je doorgaans kunt rekenen, kan je vandaag in de steek laten.

BOOGSCHUTTER

Zorg dat je vandaag vastberaden bent om in je werk te slagen. Een botsing tussen je wensen en die van anderen kan onvermijdelijk blijken, maar tegenstellingen zorgen er ook voor dat je je bewust blijft van je identiteit.

STEENBOK

Ook al valt het je moeilijk om je bij andere mensen betrokken te voelen, je moet het wel proberen, wil je niet de reputatie van een koude kikker krijgen. Je doet er verstandig aan enigszins buiten de schrijnwerpers te blijven.

WATERMAN

Communicatie is vandaag essentieel. Succes is afhankelijk van je vermogen om anderen ervan te overtuigen je visie te begrijpen en te accepteren. Verkopers, schrijvers en sprekers zullen genieten van hun stijgende succes.

VISSEN

Er kan sprake zijn van financiële problemen. Maak geen ruzie met familie of schoonfamilie. Een machtsstrijd met iemand op het werk zal waarschijnlijk niet in je voordeel uitpakken, maar laat niet over je heen lopen.

