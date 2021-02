Wil je niet aankomen? Ontdek de verborgen kracht van peulvruchten

Peulvruchten zijn zaden of de zaden met hun omhulsel. Je kunt hierbij denken aan bruine, witte en zwarte bonen, kapucijners, linzen, kikkererwten en kidneybonen. Eigenlijk zijn pinda’s ook peulvruchten, maar het voedingscentrum rekent die tot noten omdat ze daar qua gezondheidseffecten op lijken.

Gezondheidsvoordelen

Peulvruchten zijn goed voor de bloedvaten, omdat ze het LDL-cholesterol verlagen. Daarnaast zijn ze rijk aan vezels, koolhydraten, eiwitten, B-vitamines en mineralen, zoals ijzer en calcium. Doordat het eiwit uit een peulvrucht een volwaardig eiwit is, is een peulvrucht een uitstekende vleesvervanger. Perfect voor als je vegetarisch wil eten!

Peulvruchten bevatten weinig calorieën. Ze passen hierdoor goed in een afslankdieet. Ze verzadigen goed door de eiwitten en vezels die ze bevatten. Als je niet wil afvallen, maar juist op gewicht wil blijven, dan kunnen peulvruchten helpen om te voorkomen dat je aankomt.

Lekker variëren

Peulvruchten zijn een van de meest onderschatte voedingsmiddelen en dat terwijl ze eigenlijk heel erg gezond zijn. Gelukkig kun je peulvruchten aan een hele boel gerechten toevoegen. Zo kun je bijvoorbeeld kidneybonen door een salade gooien, met bruine bonen een soep maken of een lekkere Mexicaanse chili sin carne maken. Van het laatste vind je in ons vierde weekmenu van de Lekker in je vel-challenge een heerlijk recept!

Meedoen?

