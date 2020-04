Artjanna (32): Ik leef mijn droomleven

Voel jij je leeftijd?

„Ik ben 32 en denk dat ik mij ook wel zo voel. Ik voel mij niet per se jonger en ook niet ouder. Daarbij vind ik 32 ook nog een lekkere, jonge leeftijd en ik sta voor mijn gevoel echt midden in het leven.”

Heb jij beautygeheimen?

„Ik neem supplementen zoals vitamine C en D, drink veel water en eet genoeg groente en fruit. Ik ben begonnen met vitamines slikken toen ik vijf jaar geleden een stofwisselingskuur deed. Dat beviel zo goed dat ik het maar ben blijven nemen. Het houdt mijn weerstand op peil en dat is in deze tijd natuurlijk heel belangrijk.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Vaak jonger. Ik ben wat kleiner en heb bijna altijd wel een positieve en vrolijke uitstraling, waardoor ik denk dat mensen mij wat jonger schatten dan 32. Ik vind het nooit vervelend om te horen. Ik vind het eigenlijk alleen maar een leuk compliment!”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Ik ben heel blij met mijn mooie lach en sprekende ogen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn lengte. Ik ben wat kleiner en soms is dat onhandig. Bijvoorbeeld als ik in de supermarkt iets nodig heb van de bovenste plank. Ik moet dan toch iemand vragen om het voor mij te pakken. Dan denk ik: ’Was ik maar 10 centimeter langer’. Ook is het soms lastig met goede broeken vinden; die zijn vaak te lang.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn energie en enthousiasme. Ik ben gewoon een energiek en enthousiast persoon en het is natuurlijk altijd leuk om te horen dat mensen mij daarmee complimenteren. Ook krijg ik weleens te horen dat ik fotogeniek ben!”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja. Ik ben heel gelukkig op dit moment en blij met waar ik nu sta. Ik heb vroeger in loondienst gewerkt, maar ben uiteindelijk gestopt en als business coach begonnen. Een grote en spannende stap waarmee ik desondanks heel blij ben dat ik die heb gezet. Ik heb nu zelf de touwtjes in handen en ben eigen baas. Het is weleens eng en spannend omdat ik helemaal alleen verantwoordelijk ben, maar ik ben er zó gelukkig mee! En ook in mijn privéleven ben ik gelukkig. Ik woon samen met mijn man in een mooi huis in Amsterdam. We hebben het heel gezellig samen. Het voelt echt alsof ik mijn ’droomleven’ leef.”

Wat houdt je jong?

„Mijn omgeving. Ik heb een hele ondernemende man en wij beïnvloeden elkaar in de meest positieve zin. Ook ben ik nog veel bezig met sporten en gezond eten. Normaal in de sportschool, maar nu we binnen zitten doe ik thuis workouts. Die houden mij ook jong!”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Het maakt niet uit waar je vandaan komt, je kan altijd het leven leiden dat je wilt.”