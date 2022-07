Daghoroscoop 23 juli - Je staat in de schijnwerpers, Maagd!

VANDAAG JARIG

Jouw energieniveau en gezondheid hebben dit jaar aandacht nodig; een tweetal sterke planeten zijn je minder goed gezind in dat opzicht. Zorg er sowieso voor dat je genoeg rust neemt. Als je dat in acht neemt, kom je het jaar met vliegende vaandels door; financieel lijkt er weinig aan de hand.

ZONDAG JARIG

Los van je leeftijd zal jouw libido sterker zijn dan anders; je seksleven is toe aan verfijning. Er lijkt sprake van meerdere reizen naar het buitenland; en vooral voor studenten kan dat goed uitpakken als zij meedoen aan een uitwisselingsprogramma. Financieel kan jouw partner dit jaar pieken.

RAM

Besteed extra aandacht aan jouw gezondheid en leefwijze. Als je op dat gebied tot een verandering besluit, probeer dan je gezinsleden op dezelfde lijn te krijgen. Schakel een personal trainer in. Houd je aan afspraken.

STIER

Een toevallige ontmoeting met een innemende persoonlijkheid kan het hart van een vrijgezel sneller doen kloppen en dat kan een onverwacht snelle affaire tot gevolg hebben. Het gaat je dit weekend goed op veel gebieden.

TWEELINGEN

Geef harmonie thuis prioriteit en verbeter de relatie met ouders en andere familieleden. Gedurende de komende vier weken kunnen zich diverse mogelijkheden voordoen om jouw ster te laten stralen.

KREEFT

Jouw intuïtie laat je niet in de steek en als je ernaar luistert kan er weinig misgaan. Wees wel voorzichtig als je gaat gokken, want de smaak van succes kan sterker worden dan je gezonde verstand.

LEEUW

Hoewel het een druk weekend kan worden, moet je proberen een rustig tempo aan te houden. Haast zal geen tijdwinst opleveren en kan er zelfs toe leiden dat je iets over moet doen. Een onduidelijke trend waarschuwt voor iets.

MAAGD

Je kunt in de schijnwerpers terechtkomen. Blijf alert en voorbereid op de dingen die komen. Ook als je niet noodzakelijkerwijs de aandacht op jezelf wilt vestigen, zal dat hoe dan ook gebeuren. Houd die aandacht vast.

WEEGSCHAAL

Geniet dit weekend van de kleine geneugten des levens en betrek je geliefde bij al je plannen. Bespreek een hotel en kom tot rust. Aan een latent probleem kan binnenkort onverwacht een einde komen.

SCHORPIOEN

Een huwelijksaanzoek of het besluit een gezin te stichten kan nu hoog op de agenda staan. Een aantal Schorpioenen kan een geliefde uit het verleden tegenkomen; zij zullen die relatie waarschijnlijk willen hervatten.

BOOGSCHUTTER

Iets waarnaar je al geruime tijd streeft, kan je zomaar in de schoot vallen. Misschien word je opgenomen in een managementteam of krijg je de baan waar je al lang op aast. Kleed je met zorg.

STEENBOK

Een nieuw project rond je huis kan je uit de dagelijkse routine halen en jouw fantasie aan het werk zetten. Of je krijgt een interessante uitnodiging die de monotonie doorbreekt. Verwen jezelf een beetje, maar vooral niet te veel.

WATERMAN

Als jouw beroepsleven je niet bevredigt, wordt het tijd andere opties onder de loep te leggen. Een nuttige eerste stap is het inlassen van een lange pauze. Denk goed na voor je een besluit neemt dat je niet kunt herroepen.

VISSEN

Als een renovatieproject jouw budget overschrijdt, kun je misschien zelf wat vaardigheden leren zodat het werk goedkoper kan worden afgemaakt. Jouw huiselijk leven is toe aan uitbreiding, maar het is nog onduidelijk op welke manier.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.