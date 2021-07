Daghoroscoop 7 juli - Donkere wolken trekken snel weg, Vissen

VANDAAG JARIG

Liefde speelt een belangrijke rol dit jaar, zij het in mindere mate dan in 2018 en 2019. Je zult minder conservatief zijn in dat opzicht dan in vorige jaren en meer openstaan voor experimenten. Je wilt weten wat werkt en wat niet. Qua gezondheid zul je weinig te klagen hebben.

RAM

Ga bij voorkeur om met positieve mensen, want een slecht humeur van anderen kan je in een negatieve spiraal trekken. Houd rekening met files, een kapot vervoersysteem, ruziezoekende passagiers en apparaten die gebrekkig functioneren.

STIER

Edelmoedigheid kan kostbaar uitvallen als je geliefden overlaadt met attenties. Misschien overschat je de hoeveelheid cash waarover je beschikt en onderschat je wat dingen kosten. Besef dat liefde uiteindelijk niet te koop is.

TWEELINGEN

Schijn bedriegt vandaag, ook al denk je alles goed in de hand te hebben. Check nogmaals feiten en details zodat je zeker weet dat je niets vergeet. Controleer ook of correspondentie juist geadresseerd is en je agenda correct is ingevuld.

KREEFT

Concentreer je op de taken die op je wachten. Als je datgene waarmee je bezig bent kunt afmaken, zul je daaruit meer voldoening putten dan uit het opstarten van iets nieuws. Maak geen ruzie met je geliefde.

LEEUW

Sociale gebeurtenissen kunnen een groot deel van je tijd in beslag nemen en je zult liever het gezelschap kiezen van mensen die je lief zijn, dan je zorgen maken over je werk. Het beste van twee werelden kan je ten deel vallen.

MAAGD

Laat liever je prestaties en vaardigheden voor zich spreken dan luid reclame voor jezelf te maken. Houd je bezig met praktische zaken en productieve activiteiten. Laat je het hoofd niet op hol brengen door weinig geloofwaardig beloften.

WEEGSCHAAL

Er kan verwarring ontstaan als je op het punt staat de deur uit te gaan. Misschien is er een document zoek of ben je iets vergeten. Controleer een en ander voor je op weg gaat en gooi niet te nonchalant de deur in het slot.

SCHORPIOEN

Een geschikte dag om je financiën op orde te brengen, een spaarplan te beginnen of schulden af te betalen. Controleer rekeningen en bankafschriften om je ervan te overtuigen dat je niet rood staat. Maak daarna een ommetje.

BOOGSCHUTTER

Het feit dat je van je werk houdt, moet een sterk motief zijn om er je best voor te doen. Er kan echter nog veel meer worden bereikt als je je aansluit bij een collectief. Zet je kennis in ten behoeve van een team.

STEENBOK

Een gunstige dag om met anderen samen te werken. Je bent in staat om, als vanzelfsprekend, aanhang te werven en dat draagt bij tot je succes. Als je je goed voelt zullen ook andere omstandigheden verbeteren.

WATERMAN

Je wereld wordt in hoge mate beïnvloed door de liefde; een kwestie die te maken heeft met je geliefde, een kind of een hobby vereist een spoedig besluit. Aan het licht kan komen waarmee je niet gelukkig bent. Los problemen op!

VISSEN

Vanochtend vroeg kan er sprake zijn van spanning, maar de donkere wolken trekken snel weg als een bevredigend compromis wordt bereikt. Zelfs het meest uithuizige type kan er vandaag de voorkeur aan geven om dicht bij huis te blijven.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!