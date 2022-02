Anja Gerashchenko steunt Oekraïne vanuit Nederland: ’Ik ben ook een soort soldaat’

Anja Gerashchenko (43) woont samen met haar man en drie kinderen in Zaandam. Ze was burgemeester in Vvedenka in Oost-Oekraïne, maar door bedreigingen van pro-Russische activisten en tegenvallende verkiezingsuitslagen heeft ze het land twee jaar geleden moeten verlaten. Nu werkt ze bij de GGD en is ze actief binnen het CDA. Vanuit Nederland probeert ze de mensen in Oekraïne zoveel mogelijk steun te bieden.

Aanval Rusland

„Oekraïners zijn gewend aan bedreigingen vanuit Rusland, maar wat me afgelopen week heel erg heeft verbaasd was de omvang van de operatie. Een aanval vanuit het oosten hadden we verwacht maar niet vanuit meerdere kanten.” Anja haar ouders en broer wonen nog in Oekraïne. „Mijn broer probeert mij gerust te stellen. ’Alles komt goed’ zegt hij, ’we gaan vechten en geven niet op’.”

Familie in Oekraïne

De broer van Anja heeft zich inmiddels aangemeld als reservist bij het Oekraïense leger. „Hij wil het leger helpen en het land beschermen tegen de Russen. Ik ben super trots op hem dat hij Oekraïne helpt.”

De drie kinderen van Anja leven met hun vriendjes in Oekraïne mee. „Mijn kinderen zijn 17, 16 en 11 jaar oud. Ze krijgen natuurlijk alles mee van het nieuws en stellen mij daar vragen over.” Anja vertelt dat haar kinderen zich zorgen maken en graag willen helpen. „Ze vinden het alle drie zo erg omdat ze ook vriendjes hebben in Oekraïne die nu moeten schuilen voor de bommen.”

De ouders van Anja wonen in Oost-Oekraïne waar het op dit moment onrustig is. Vooralsnog is het contact met haar ouders goed. „Mijn ouders zijn kalm en blijven in Oekraïne. Via WhatsApp en Facebook houden ze mij op de hoogte.”

Anja probeert vanuit Nederland zoveel mogelijk haar volk te helpen. „Ik moet doen wat ik kan doen. Mijn gevoelens komen later pas. Ik ben nu ook een soort soldaat, omdat ik zoveel mogelijk aandacht vraag voor dit onderwerp om Oekraïne te helpen.”

Oorlog

Hoe de oorlog nu verder verloopt hangt volgens Anja af van verschillende factoren. „Ons leger moet sterk zijn om Oekraïne te beschermen. Iedereen moet helpen. Daarnaast hangt het ook af van hoe de wereld reageert en welke hulp wij krijgen van de westerse landen. Sancties tegen Rusland zijn niet genoeg. We hebben echt hulp nodig zoals militaire ondersteuning.”

Eerder deze week opende Polen de grenzen voor Oekraïense vluchtelingen. „Het is goed dat vrouwen en kinderen kunnen vluchten naar buurlanden waar ze veilig zijn. Dat geeft een goed signaal af. Oekraïne heeft nu een militaire status, mannen moeten daarom helpen om het land te beschermen.”