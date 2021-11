Premium Het beste van De Telegraaf

Het geheim van een lange relatie

Door Marjolein Hurkmans

„Is dat waarom we nog steeds bij elkaar zijn? Hebben we elkaars eigenaardigheden geaccepteerd?” Ⓒ Getty Images

Marjolein Hurkmans is al ruim dertig jaar samen met haar man. In deze tijd, waarin bijna de helft van de stelletjes het niet redt, mag je dat best een wonder noemen. Hoe zij het leuk houdt? Daar wil ze best een boekje over opendoen…