Wat heeft de Chinese horoscoop voor jou in petto?

We kunnen ons voorbereiden op een actief jaar! Althans, volgens de Chinese astrologie. Zaterdag gaat namelijk het jaar van de Rat van start. De Rat is vindingrijk, intelligent, sociaal en ijverig, maar ook ongeduldig, kritisch en snel verveeld. In de maatschappij en de politiek waait er her en der flink wat stof op. Maar, gezien de communicatieve aard van de Rat, wordt alles gelukkig ook weer netjes uitgepraat.