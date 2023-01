Praat mee: Snap jij dat een erfenis zorgt voor familieruzies?

Toen André Hazes sr. op 23 september 2004 zijn laatste adem uitblies, waren zijn twee jongste kinderen nog te klein om te beseffen wat er op zakelijk gebied allemaal gebeurde. Roxeanne en André zou vervolgens nooit zijn verteld dat zij, nadat hun oudere halfzus Nathalie en halfbroer Melvin waren uitgekocht, van de legitieme overgebleven portie de enige erfgenamen waren.

Terecht?

In plaats daarvan wierp Rachel zich in de periode na André seniors dood op tot ’zakenvrouw’ door de Hazes-formule op elke mogelijke wijze te gelde te maken. Miljoenen moeten er mee zijn verdiend, volgens Privé. Eén van de vragen die in de aankomende procedure centraal staat: had zij daar wel het recht toe?

Erfrecht

In het testament van de zanger, dat hij drie jaar voor zijn dood liet opmaken, zou namelijk een bijzondere uitsluitingsclausule staan. Die houdt in dat Rachel niets zou erven wanneer zij zouden scheiden of als een procedure daartoe zou zijn opgestart. Dit laatste is nu dus het geval. Rachel besloot een echtscheidingsprocedure op te starten, maar koos er in de allerlaatste fase van zijn leven toch weer bij hem terug te keren om hem te gaan verzorgen. De echtscheidingsprocedure zou even zijn gepauzeerd, maar bleef wel op de rol staan.

Ontkennen

Rachels advocaat mr. Royce de Vries zegt volgens Privé dat hij lange tijd heeft volgehouden dat zij destijds wél degelijk de erfgename was en dat er van een uitsluitingsclausule geen sprake was. Een bewijs van erfrecht zou echter nooit zijn getoond.

Reacties op Twitter

Karin zegt dat je kinderen recht hebben op hun legitieme portie en je ze dus niet laat onterven.

Linda vindt het idee van onterven verwerpelijk. Volgens haar mag je het alleen doen als er een hele goed reden voor is.

