Daghoroscoop 11 januari - Sterrenbeeld Ram: ’Heb vertrouwen in jezelf’

VANDAAG JARIG

Jouw intellectuele interesses zullen dit jaar naar een hoger niveau verschuiven en naar een spiritueel soort literatuur. Die belangstelling zal gaandeweg toenemen. Je gaat je poëtischer en geïnspireerder uitdrukken en dat is een zegen als je schrijver of dichter bent. Werken zal je geluk brengen.

STERRENBEELD RAM

Heb vertrouwen in jezelf; problemen zijn oplosbaar. Ook in de liefde kom je met zelfvertrouwen verder; toon initiatief. Studenten die met een lastige deadline worstelen kunnen dat het beste bespreken met hun mentor.

STERRENBEELD STIER

Plannen die op een laag pitje staan kunnen nu worden uitgevoerd. Naasten nemen je serieus en staan achter je. Een gesprek over bezit zal traag maar eerlijk verlopen. Luister naar een bruikbaar advies. Wees selectiever in jouw vriendschappen.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Je zult er behoorlijk aan moeten trekken om een moeilijke zaak op de rails te krijgen. Verwaarloos intussen jouw geliefden niet. Ben je betrokken bij een juridisch gevecht dan moet je vóór alles weten, wat jouw rechten zijn.

STERRENBEELD KREEFT

Politiek op de werkvloer kan vuil spel worden met achterbakse activiteiten. Blijf rustig, houd afstand en verspreid geen kletspraatjes. Let op jouw gezondheid; er nu in investeren kan in de toekomst veel pijn en geld besparen.

STERRENBEELD LEEUW

Neem een besluit als je van baan wilt veranderen. Jouw oordeel zal zuiver zijn als je in elk opzicht rustig blijft. Neem echter niet meer op je dan je nu en in de toekomst kunt dragen. De mensen die jouw pad kruisen vinden je fascinerend.

STERRENBEELD MAAGD

Een probleem dat je ervan weerhoudt een droom te vervullen kan plotseling worden weggenomen. Een uitbreiding van opties geeft je de kans ongebruikte kwaliteiten te etaleren. De basis van jouw werk zou wezenlijk kunnen veranderen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Net op het moment dat je de moed bijna opgeeft kan een hinderlijk obstakel worden opgeruimd. Volle kracht vooruit dus. Hoewel je om de een of andere reden terughoudend kunt zijn, stoomt jouw carrière af op succes.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Jouw artistieke talent kan jezelf verbazen. Laat je door een hang naar perfectionisme niet tegenhouden. Spanning tussen jou en een collega kan oplopen. Als je van verschillende standpunten uitgaat, word je het natuurlijk nooit eens.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Datgene waarmee je al een tijdje worstelt kan ineens vanzelf gaan. Verplichtingen kunnen een vreugdevolle reden hebben, maar doe niet meer dan je prettig vindt. Beperk de relatie met een collega tot een speelse flirt.

STERRENBEELD STEENBOK

Zaken die op een laag pitje staan kunnen vandaag op temperatuur komen. Een liefdesrelatie die in het slop is geraakt kan met beider inzet worden gered als je elkaar niet behandelt als een uitgelezen boek. Neem het leven zoals het is.

STERRENBEELD WATERMAN

Grijp een kans om jouw carrière verder te ontwikkelen. Ook met kleine stapjes worden afstanden overbrugd. Liefde kan inslaan als een bom en elke twijfel wegnemen. Vrijgezellen nemen een knipperlichtrelatie ineens serieus.

STERRENBEELD VISSEN

Er kan sprake zijn van een doorbraak als je al een tijdje tobt met een creatieve blokkade. Jouw onderbewustzijn was actief terwijl je dacht dat jouw ideeënstroom was opgedroogd. In de liefde gaat alles beter als je openhartiger bent.

