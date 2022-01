Weekhoroscoop 2 - De gevoelens voor elkaar nemen toe, Tweelingen

Ram

Liefde: Hoewel het goed gaat tussen jou en je geliefde merk je toch dat je meer behoefte hebt aan spanning. Kom kom Ram, niemand blijft zijn hele leven lang verliefd. Doe vooral geen dingen waar je later spijt van krijgt.

Financiën: Het goede nieuws is dat er een leuk bedrag naar je onderweg is, het minder leuke nieuws is dat je er nog even op moet wachten.

Werk: Je agenda loopt sneller dan verwacht vol. Blijf prioriteiten stellen en offer niet al je vrije tijd op, daar ging het vorig jaar juist helemaal mis.

Persoonlijk: Je energie en weerstand nemen iets af, blijf goed voor jezelf zorgen.

Stier

Liefde: Tussen jou en je geliefde is alles koek en ei. Geen vuurwerk maar ook geen bommetjes.

Financiën: Het duurt niet lang meer voor je er qua inkomen op vooruit gaat. Een loonsverhoging of de mogelijkheid tot meer uren werken is te verwachten.

Werk: Waar het je eerder nog wel eens moeite kostte om de juiste balans te vinden tussen werk en gezin gaat je dit nu prima af. Vrij relaxt fiets je overal tussendoor.

Persoonlijk: Beslissingen of uitslagen op medisch of financieel gebied zijn niet helemaal betrouwbaar. Er worden nu veel fouten gemaakt dus vraag gerust om een herziening of second opinion.

Tweelingen

Liefde: Werk gaat even voor de liefde, zowel bij jou als je partner. Desondanks – of misschien wel juist daarom - nemen de gevoelens voor elkaar alleen maar toe.

Financiën: Geld dat je nog tegoed had krijg je deze week uitbetaald. Super fijn want je zat er al een poosje op te wachten.

Werk: Je werkgever heeft het goed met je voor, nieuwe kansen dienen zich aan. De gewenste loonsverhoging blijft nog even uit maar je gaat wel met veel plezier naar je werk.

Persoonlijk: Let extra goed op in het verkeer en tijdens het sporten. Je hebt de neiging jezelf soms iets te overschatten waardoor je nu gemakkelijker blessures oploopt.

Kreeft

Liefde: Je hebt behoefte om ook zonder je partner weer iets vaker met vrienden af te spreken. Juist het weer bij elkaar thuiskomen daarna vind je fijn.

Financiën: Binnen je sociale netwerk bevinden zich mensen die jou het een en ander kunnen bijbrengen qua beleggen of investeren. Ook is het mogelijk dat je via via extra werk krijgt aangeboden.

Werk: Hoewel je het niet overal mee eens bent heb je weinig behoefte om je stem te laten gelden. Een fijne werksfeer is voor jou nu belangrijker dan gelijk krijgen.

Persoonlijk: Er komt van alles op je af waardoor je haast geen tijd hebt om te ontspannen. Gelukkig wordt het rond de twintigste weer wat rustiger om je heen.

Leeuw

Liefde: Ondanks enkele meningsverschillen die jullie hebben gaat het eigenlijk verrassend goed tussen jullie. Beter dan een poosje geleden toen er meer sprak was van turbulentie binnen de relatie.

Financiën: Hard werken loont, zo blijkt deze week maar weer. Je krijgt het niet voor niets, maar je gaat er qua inkomen wel op vooruit.

Werk: Als je al het idee had om met iemand te gaan samenwerken is dit een goed moment om deze plannen te realiseren.

Persoonlijk: Je bent toe aan een ander imago en hebt ook al helemaal bedacht wat je wilt veranderen en hoe. Nu alleen nog even doen!

Maagd

Liefde: Naast je geliefde besteed je nu ook meer aandacht aan je naaste familie. Gewoon omdat je blij met ze bent en hen graag wat vaker wilt zien.

Financiën: Omdat je tijdens de feestdagen flink hebt uitgepakt is het nu weer even tijd voor pas op de plaats. Wees de rest van de maand zuinig met boodschappen doen en koop niets dat niet echt nodig is.

Werk: Helaas is dit geen goede tijd om te solliciteren. Als je dus al twijfelt om iets anders te gaan doen, gooi dan zeker geen ode schoenen weg voor je nieuwe hebt.

Persoonlijk: Probeer je niet al te zeer toe te geven aan stemmingswisselingen. Hoe je je voelt (of jezelf wilt voelen) is een keuze.

Weegschaal

Liefde: Je vindt het fijn om voor je geliefde, vrienden en familie te koken. Ondanks de feestdagen net achter de rug zijn heb je zin om weer wat mensen uit te nodigen.

Financiën: Financieel sta je er goed voor en ook op werkgebied doen zich nieuwe mogelijkheden voor om iets extra’s te verdienen.

Werk: Neem je werk niet mee naar huis en maak je op de zaak ook niet druk om dingen die je niet zelf kunt veranderen. Zowel je hartslag als je bloeddruk stijgt ervan, het heeft een negatieve invloed op je humeur en uiteindelijk is er nog niets opgelost.

Persoonlijk: Je bent momenteel wat stressgevoelig. Zet jezelf wat vaker op de eerste plaats. En dan zonder schuldgevoel.

Schorpioen

Liefde: Blijf de dingen duidelijk naar elkaar uitspreken om misverstanden te voorkomen. Vaagheid leidt tot miscommunicatie waardoor onenigheid ontstaat.

Financiën: Je verdient met plezier je geld en kunt zelfs een onverwachte meevaller verwachten op dit gebied.

Werk: Je werk is op dit moment je eerste prioriteit. Er is veel dat je wilt doen en nog moet regelen maar dit doe je met alle plezier. Ook is dit een goede tijd om te studeren.

Persoonlijk: Ondanks het nu rustiger is zit je nog niet zo hoog in je energie en ben je best nog snel moe. Mogelijk is dit de nasleep van het over je grenzen heen gaan eind 2021. Neem voldoende rust, eet gezond, drink genoeg water en ga op tijd naar bed.

Boogschutter

Liefde: Je bent momenteel meer op jezelf gericht dan op je partner. Niet dat je egoïstisch bent, je hebt gewoon veel te regelen.

Financiën: Qua financiën hoef je je geen zorgen te maken. Sterker nog, je kunt een mooi aanbod verwachten waarmee je meer geld kunt verdienen.

Werk: Hoewel je de dingen snel klaarspeelt en keurig op schema bent gaat het je toch allemaal net niet snel genoeg. Vooral met sommige collega’s of cliënten heb je weinig geduld.

Persoonlijk: Hoewel het jaar nog maar net begonnen is kost het je toch moeite om bepaalde slechte gewoontes af te leren. Schroom niet om hulp of advies te vragen.

Steenbok

Liefde: Je hebt een beetje de neiging om je zin door te drammen en warempel geeft je partner jou nog je zin ook.

Financiën: Het geld klotst nog net niet tegen de plinten op maar je bent meer dan tevreden met hoe de dingen nu gaan. Je krijgt het niet cadeau maar dat hoeft ook niet, werken doe je graag.

Werk: Je kunt bijzondere ontwikkelingen verwachten die je met betrekking tot je werk aan het denken zetten. Ga echter niet over eén nacht ijs, aan gouden bergen heb je niets.

Persoonlijk: Je uitstraling is krachtig en men behandelt je met respect. Geniet met volle teugen van de bewondering die je oogst, je hebt het verdiend.

Waterman

Liefde: Je partner vindt het fijn om iets extra’s voor je te doen en spaart koste noch moeite om je te verwennen. Jullie gaan samen een heerlijke week tegemoet met veel aandacht voor elkaar.

Financiën: Financieel gezien is dit niet zo’n sterke week. Gelukkig ben je creatief genoeg om met weinig veel te kunnen doen.

Werk: Je vindt het belangrijk om meer tijd vrij te maken voor hobby en vrijetijdsbesteding. De mogelijkheid om dit ook echt te bewerkstelligen is er.

Persoonlijk: Je interesse in spiritualiteit groeit. Dit is dan ook een prima week om je te verdiepen in meditatie, astrologie, tarot of andere speciale hulpmiddelen die bijdragen aan meer zelfinzicht.

Vissen

Liefde: Hoewel de romantiek even op een laag pitje staat zijn jullie wel elkaars beste maatjes. Er wordt veel tijd samen doorgebracht en vooral ook veel gelachen.

Financiën: Je staat op het punt om meer geld te verdienen. Dit kan middels een loonsverhoging zijn maar ook door extra opdrachten.

Werk: De lat ligt niet snel te hoog deze week. Je stelt hoge eisen aan jezelf en kunt er ook nog aan voldoen.

Persoonlijk: Dit is een fijne tijd voor vriendschappen. Goede gesprekken, gezellige borrels en vooral ook heel veel wederzijds vertrouwen en respect is wat de klok slaat deze week.