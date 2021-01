Daghoroscoop 16 januari

VANDAAG JARIG

Het wordt tijd om de koe bij de horens te vatten en je eigen universum te scheppen met meer onafhankelijkheid en geluk. Hoewel anderen ook belangrijk zijn, mag je jezelf de komende tijd op nummer 1 zetten. Aarzel niet een nieuw project of avontuur te lanceren. Laat los wat je vasthield.

ZONDAG JARIG

Er kunnen mooie dingen voor je gebeuren; de kosmos is bereid je in tal van zaken te steunen. Als je niet al eerder de veranderingen hebt ingevoerd die je geluk in de weg staan, dan moet je dat nu doen. Kom maar op met je plannen, de tijd is er rijp voor. Een goede start leidt tot een goede finish.

RAM

Veranderingen zullen een positief effect hebben op diverse sectoren van jouw leven. Sta open voor nieuwe visies, ook al deel je ze niet. Angst is een slechte raadgever; analyseer angstgevoelens net zo lang tot je weet waar je bang voor bent.

STIER

Thuis kan het slecht boteren, een ruzie over onbenulligheden is snel gemaakt en zal ergernis oproepen. Probeer een beetje meer je best te doen. Geef naasten ruimte om zichzelf te zijn en leg een langdurig geschil met familie bij.

TWEELINGEN

Sporters hebben een goede wedstrijd in het vooruitzicht. Of je zelf deelneemt of er via tv getuige van bent, je zult genieten. Pas op dat je verlangen naar leven in de brouwerij je dit weekend niet in moeilijkheden brengt.

KREEFT

Verzekeringen, investeringen en misschien ook je testament vragen aandacht. Vermeng eigen belangen niet met die van eventuele cliënten. Doe wat er van je wordt verwacht, maar laat je niet intimideren. Maak ook een wandeling.

LEEUW

Plannen kunnen nu goede vorderingen maken. Wend je tot naasten als je hulp nodig hebt. Laat je niet van je doelstellingen afleiden, ook al begrijpen geliefden niet waar je mee bezig bent. Ga nu geen nieuwe uitdaging aan.

MAAGD

Om tegemoet te komen aan de wensen van huisgenoten zul je misschien je eigen plannen moeten laten varen. Naarmate je toegeeflijker bent, zul je sneller aan jezelf toekomen. Zondag kun je romantisch geïnspireerd zijn.

WEEGSCHAAL

De planeten kunnen voor oponthoud zorgen. Tegenstrijdige belangen kunnen je vertwijfeld doen afvragen wat je moet doen. Om op langere termijn gelukkig te worden, moet je je gevoelens volgen en analyseren.

SCHORPIOEN

Ook als je niet hoeft te werken, zul je waarschijnlijk bezig zijn met je carrière. Zet ideeën en gedachten op papier. Wacht tot na het weekend met het starten van iets nieuws. Zorg ervoor dat je leven overzichtelijk blijft.

BOOGSCHUTTER

Doe de dingen die je moet doen met enige animo, anders raak je uit je humeur en dat is geen pretje voor jouw omgeving. Verander je routine eens of gooi in je loopbaan het roer om als je niet al je talenten gebruikt.

STEENBOK

Steek je neus in de boeken als je studeert, of je nu zin hebt of niet. Je moet feitenkennis opdoen. Wat met het buitenland te maken heeft wordt begunstigd, maar laat financiële zaken voorlopig rusten. Ga ook naar buiten.

WATERMAN

Spanning kan oplopen. Je kunt emotioneler zijn dan anders en daardoor dingen zeggen waar je spijt van krijgt. Het is verstandig om een deel van het weekend alleen door te brengen en na te gaan waarom je gespannen bent.

VISSEN

Vooral groepsactiviteiten zullen je aanspreken. Vermijd echter verhitte discussies en controversiële onderwerpen. Ga de deur uit, maar drink geen alcohol als je moet rijden. Door haast of zorgeloosheid ben je kwetsbaarder dan anders.

