Ragna wilde gelijke verdeling van huishouden: ’Was moeilijker dan gedacht’

“Toen we ons eerste kindje kregen kwamen we al snel in een ongelijke verdeling terecht. Automatisch nam ik het managen van het huishouden op me. Ik wilde heel graag een gelijke verdeling, maar dit was moeilijker dan gedacht. Samuel wilde dat ook en had het gevoel dat hij heel goed bijdroeg, maar ik vond dat hij nog niet genoeg deed in het huishouden. Ik was het delegeren gewoon zat, we kunnen die taken toch beter verdelen? Gelukkig hebben we geleerd om hierover te communiceren.

Huishouden

Een gelijke verdeling in het huishouden is voor mij echt een van de huwelijkse voorwaarden. Ik groeide op met een moeder die altijd werkte, dus gelijkwaardigheid is bij mij altijd heel vanzelfsprekend geweest. Inmiddels verdelen we de verantwoordelijkheid en zijn we echt een team. We hebben een schema gemaakt en plannen wekelijks alle huishoudelijke taken in. Op deze manier weten we allebei veel beter waar we aan toe zijn. We kijken naar wat we leuk vinden om te doen en waar we goed in zijn. Zo kan Samuel heel goed koken en vind ik het leuk om voor de kleding van de kinderen te zorgen. Willen we de verdeling anders? Dan is dit bespreekbaar.

Gelukkig hebben we een schoonmaakster en een automatische stofzuiger, dus hier hoeven we geen verdeling in te maken. Voor de alledaagse klusjes proberen we een routine te vinden. ’s Ochtends maken we bijvoorbeeld samen de kinderen klaar voor school. Samuel zet de rugzakjes en het ontbijt klaar en ik zorg ervoor dat de kinderen zijn aangekleed.

Kinderen

Ayla (6) en Mala (4) helpen met de kleine taken. Ze maken hun eigen bed op, brengen hun bordje naar de keuken en geven de plantjes af en toe water. Ik vind het erg belangrijk om de kinderen te betrekken bij het huishouden. Toen ze nog jonger waren vonden ze het leuk om te helpen, maar nu hebben ze soms geen zin meer. Toch moeten ze helpen, het huishouden hoort bij het leven. Ik vind het belangrijk om je leefomgeving fijn en gezellig te houden. Zorgen voor de plek waar je woont is iets waar je wat mij betreft niet vroeg genoeg mee kan beginnen.

Zorg

Samuel en ik zijn beiden ondernemers en daardoor erg flexibel. Ons werk hoeft niet altijd doordeweeks plaats te vinden, maar kan ook in het weekend of ’s avonds. Gemiddeld werk ik 32 uur in de week als coach en trainer. Samuel werkt fulltime en heeft drie voedselbedrijven. Hij is iets minder flexibel dan ik, omdat hij andere mensen in dienst heeft. We vangen allebei één middag in de week de kinderen op. De rest van de tijd passen opa’s en oma’s op Ayla en Mala. Is een van onze dochters ziek? Dan is er altijd wel één van ons die het werk kan verplaatsen en thuis kan blijven.

Financiën

Het grootste gedeelte van ons inkomen komt op een grote hoop terecht. We hebben een gezamenlijke rekening, hiermee betalen we alle vaste lasten. Ook alles voor de kinderen, cadeautjes en leuke dingen die we samen doen gaan van deze rekening. Samuel verdient net iets meer dan ik, dus hij stort net iets meer geld op de gezamenlijke rekening. Verder hebben we ook een individuele rekening. Van deze rekening betalen we privé dingen, zoals nieuwe schoenen voor onszelf of uitjes met vrienden en vriendinnen. Zelfstandig zijn vind ik ook echt belangrijk, want je weet nooit hoe het leven loopt. Je moet in staat moet zijn om je eigen broek op te houden, want het kan zomaar dat de relatie stukloopt of dat iemand komt te overlijden.

Tip

We vinden het heel belangrijk om naast ouders, ook vrienden en geliefden te blijven. Samen proberen we dingen te doen die we al leuk vonden voordat we kinderen kregen. Wil je dat de huishoudelijke taken goed in balans zijn? Neem de zorg voor het huishouden en het gezin dan net zo serieus als je betaalde werk. Als de dagelijkse basis goed is, profiteert je hele gezin daarvan. Ga in het weekend rond de tafel zitten om een planning te maken voor de komende week. Dit zorgt voor overzicht en het scheelt een hoop discussies tijdens de werkweek. Zorg en huishouden écht delen is makkelijker, leuker en voelt meer als teamwerk als je het echt samen doet.”

