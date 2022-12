Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Annet woont in Spanje: ’Doe mij maar een oer-Hollandse hap’

Door Mariëlle Wisse

’Simpele dingen als lekker over de markt lopen en een frietje kopen, mis ik soms wel.’ Ⓒ Feriet Tunc

Middin in de pandemie verruilde Annet Schneider (53) Nederland voor Spanje. In het centrum van La Carihuela runt ze broodjeszaak Kadetje van Annetje. Is er nog iets wat ze mist van thuis?