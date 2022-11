’Waylon, schuif het nou niet af op je slappe piemel…’

Sympathiek

„Ergens moest Waylon er natuurlijk een keer aan geloven. Aan dat eerste interview waarin hij moest verklaren waarom het hem toch maar niet lukte zijn leuter in zijn broek te houden en trouw te blijven aan zijn vriendin Bibi, de moeder van zijn inmiddels twee kinderen. Goed, en áls je dan al ergens met de billen bloot gaat, dan op de boerderij van Raven van Dorst. Daar is het zo leuk, dat werkelijk iedere ontboezeming iets sympathieks krijgt.

Geen excuus

Waylon trok uiteraard allereerst de ik-ben-een-lul-kaart; hij moest wel. ’Het was niet per se chic. Ik ben gewoon zelf een klootzak die dat gedaan heeft’, zei hij. Dat het niet chic was, is natuurlijk keihard een understatement. Waylon legde met zijn ontrouw een donkere deken over het prille geluk van de komst van hun tweede kindje. Gelukkig heeft hij er wel een verklaring voor. Let wel, verklaring, geen excuus.

Jankverhaal

Het werkte niet meer ’daar beneden’ en daarvan raakte hij in paniek. Nou kan ik me van dat laatste op zich wel iets voorstellen, maar persoonlijk zou ik dan de stap naar de huisarts een stuk logischer vinden dan het niet werkende apparaat te gaan testen op een willekeurige andere vrouw dan je eigen geliefde. Het voelt toch een beetje als een zielig jankverhaal, waar hij zelf in is gaan geloven.

Monogaam

Ik ben de laatste die vreemdgaan hoort te veroordelen, ik ben wat dat betreft in mijn leven verre van zuiver op de graat geweest. Ik denk ook oprecht dat de mens niet gemaakt is om een leven lang monogaam te blijven en daarbij; de verleidingen zijn nou eenmaal voor het gros van ons te groot om voor altijd tegen bestand te zijn.

Maar noem het beestje bij de naam. Neem je verantwoordelijkheid. Schuif het niet af op een slappe piemel, daar maak je het onder de streep alleen maar erger mee.

Aandacht

Wij mensen zijn nou eenmaal suckers voor aandacht. Gisteren zat ik nog met open mond te kijken naar Wendy, die in Oplichters aangepakt vertelde hoe ze in totaal 215.000 euro had overgemaakt naar de Turkse Mehmet, die haar had betoverd met zijn praatjes.

Je kunt je er niets, maar dan ook niets bij voorstellen, maar het gebeurt. Wendy was niet bestand tegen wat vleierij en dat is vrijwel niemand. Wanneer mensen zich de leukste, beste, mooiste en lekkerste wanen, zijn ze al snel als was in je handen.

Rubberen ruggengraat

Zo zal het ook bij Waylon gegaan zijn, vermoed ik. Bekende mensen lopen geen blauwtjes, krijgen zelden ’nee’ te horen, worden op handen gedragen en er lopen altijd wel een paar fans opgewonden achteraan te huppelen.

Tja, en dan hoef je maar een beetje rubber in je ruggengraat te hebben en je gaat voor de bijl (getuige de talloze verhalen over de talloze BN’ers die het al dan niet werkende apparaat niet exclusief voor de eigen partner weten te houden.)

Taboe doorbreken

Ik vind het rot voor Bibi. Heb je eerst dat gelazer gehad in een periode waarin iedereen het over de intense leukheid van je verse baby hoort te hebben, is je vent nu opnieuw onderwerp van gesprek. Of beter: zijn piemel.

Waylon lijkt zich in al zijn openhartigheid als de nieuwe taboedoorbreker te zien. ’Het is ook zo dat dit een opening geeft, wat niet alleen bij mij speelt. Ik ben niet de enige man die dealt met onzekerheden of noem maar op.’ En zo werd het vreemdgaan van Waylon ineens tranen trekkend kwetsbaar.”

