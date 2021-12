Daghoroscoop 29 december - Oordeel niet gehaast, Tweelingen

VANDAAG JARIG

Het lijkt een sterk en gelukkig jaar te worden in je huiselijk leven, ook doordat je werk of carrière je weinig zorgen zal baren. Hoewel je doorgaans ambitieus bent, zul je dat komend jaar in mindere mate zijn. Jouw communicatieve en intellectuele mogelijkheden worden krachtiger.

RAM

Houd rekening met een ingewikkelde dag met verwarde emoties en dwarsliggers. Jouw energie kan afnemen en je kunt te maken krijgen met opkomende melancholie. Al doe je nog zo je best, problemen en obstakels dreigen.

STIER

Twijfel verdwijnt met als gevolg een beter gevoel omtrent je situatie en mogelijkheden. Iemand kan je een volstrekt onverwacht voorstel doen dat je het nodige geeft om te overwegen. Neem vandaag geen definitief besluit.

TWEELINGEN

Op het juiste moment het juiste zeggen kan vandaag je sterkste punt zijn. Anderzijds kun je een advies krijgen dat het beste is dat je ooit hebt gekregen. Oordeel niet gehaast. Een goed moment om met een dieet te beginnen.

KREEFT

Je behoefte aan plezier kan tot een levendige dag leiden. Plannen voor een creatief project of favoriete ontspanning kunnen worden uitgevoerd. Doe niet te extreem aan sport en ga evenmin in op een te riskante uitdaging.

LEEUW

Je zult meer op je gemak zijn met een goed boek op de bank dan dolend door de wijde wereld. Misschien kijk je nóg liever naar een modieuze of romantische film. Alles is beter dan je door drukke verkeerssituaties of menigten worstelen.

MAAGD

Houd rekening met een zware werkdag. Het verkeer zal niet meewerken, dus neem wat te lezen of luisteren mee als je lang onderweg bent. Gesprekken in het openbaar vervoer of bij de koffieautomaat kunnen informatief zijn.

WEEGSCHAAL

Neem afscheid van wat oud is en verwelkom het nieuwe. Het lijkt misschien prematuur, maar je psychisch en emotioneel voorbereiden op een nieuwe situatie is een geleidelijk proces en geen abrupt gebeuren. Ruim je huis op.

SCHORPIOEN

Jouw ontspannen instelling kan het moeilijk maken een volle agenda af te werken, zeker als je liever thuis naar een leuke serie zou kijken. Je baas kan echter in een slavendrijvers stemming zijn. Klagen zal geen zin hebben.

BOOGSCHUTTER

Begin al vandaag met je goede voornemens voor komend jaar. Maak gebruik van een paar rustige momenten om je af te vragen wat je in 2022 te wachten kan staan en wat je de afgelopen 21 jaar van deze eeuw hebt volbracht.

STEENBOK

Rust en geduld kunnen alleen met inspanning worden bereikt. Je zult beide nodig hebben als je energie en enthousiasme aan het afnemen zijn. De kosmos waarschuwt je als je wat roekeloos met geld bent omgegaan.

WATERMAN

Maak je niet te veel zorgen als je plotseling wordt overvallen door een gevoel van onvermogen of gebrek aan zelfvertrouwen. Werk bij voorkeur in je eentje en beperk het contact met de buitenwereld tot een minimum.

VISSEN

Overdrijf bepaalde zorgen niet. Somberen over iets wat je niet in de hand hebt is verspilling van energie. Als je niet in staat bent de juiste keuzes of beslissingen te nemen is het tijd je af te vragen wat daarvan de oorzaak is.

