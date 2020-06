’Zijn jouw nagels belangrijker dan de gezondheid van een hoogzwangere vrouw met klein kind?’

Mijn dochter heeft een eigen nagelsalon aan huis. Ook heeft ze een kindje van 1 ½ en is ze zwanger van haar tweede. Tijdens de hele corona lockdown periode moesten wij onze bedrijven sluiten. Ik heb zelf, samen met mijn beste vriendin, een anti-aging salon in Heerhugowaard.Voor ons voelde het allemaal heel dubbel. Enerzijds begrijpelijk i.v.m. het infectiegevaar maar anderzijds ben je een ondernemer die niet kan ondernemen. Uiteraard hebben wij tijdens de lockdown periode niet stilgezeten en hebben zo veel mogelijk maatregelen getroffen om de salons zo veilig mogelijk te kunnen laten draaien op het moment dat de overheid het verlossende woord zou geven. En yes wij mochten weer open.

Hoogzwanger

Mijn dochter, die inmiddels echt hoogzwanger (36 weken) was, hielpen we zodat zij net als wij weer veilig aan het werk kon gaan. Een van de voorzorgsmaatregelen was het versturen van een e-mail, 24 uur voor de afspraak, waarin nadrukkelijk gevraagd wordt naar de gezondheidstoestand van de klant. In deze email staat dat je de afspraak moet annuleren wanneer je last hebt van een van een van de opgesomde symptomen, als je positief getest bent, in quarantaine zit of iemand in jouw directe omgeving dat zit etc. Dit is een standaard protocol dat door de overheid verplicht wordt.

Keelpijn

Mijn dochter ontving van haar klant een whatsapp berichtje dat ze onderweg was maar niet te veel kon praten want haar keel deed ’kapot veel pijn’. Dochter schoot in de stress want de klant had dat niet aangegeven op de vragenlijst. Ze werkt in een dienstbaar beroep waarin ze eigenlijk altijd de klant wil behagen. Maar de angst om besmet te worden terwijl je weet dat je over 3 weken een keizersnede gaat krijgen, was natuurlijk ook aanwezig. Wat nu ..? Mijn dochter antwoordde haar klant keurig netjes dat de afspraak volgens het coronaprotocol gennuleerd moest worden en dat ze haar over twee weken weer in kon plannen. De klant reageerde geirriteerd. ’Ik heb keelpijn, die is kapot, dat krijg ik altijd omdat ik met open mond fiets en ik heb al een aanbetaling gedaan, hoe gaan wij dit doen dan? Ik heb echt geen corona of zo hoor.’

Mijn dochter legde uit dat ze het risico niet kon nemen. Dat ze zich diende te houden aan de regels die de overheid heeft opgelegd. Daarnaast vertelde ze de klant dat ze 36 weken zwanger was, een kind thuis heeft zitten en geen risico’s wil nemen nemen. ’U kunt gewoon de afspraak verplaatsen, uw aanbetaling blijft natuurlijk staan’.

Geen corona

De klant stond inmiddels al voor de deur en bleef aanbellen. Na een hoop geschreeuw en lawaai is ze uiteindelijk gelukkig vertrokken. Mijn dochter overstuur en ook eigenlijk wel verdrietig achterlatend. Ik snap haar heel goed. Enerzijds wil ze haar klanten helpen en klantvriendelijk zijn. Maar de overheid is heel duidelijk in de regels. Daarnaast wil mijn dochter geen risico lopen voor haar eigen gezondheid, die van haar gezin en natuurlijk ook de andere klanten. Het is niet dat wij als salonhouders deze regels hanteren om de klant te pesten. Wij houden ons hieraan omdat wij elke klant willen beschermen en ons zelf natuurlijk ook.

En zeg nou zelf, zou u naar een salon willen gaan waar niemand zich aan de regels houdt? Regels gelden voor iedereen. Ik ben trots op mijn dochter dat zij stand heeft gehouden en tot het eind heel netjes en rustig is gebleven, maar de moraal van het verhaal? Leven wij nu werkelijk in een wereld waarin verzorgde nagels belangrijker zijn dan de gezondheid van een hoogzwangere vrouw met klein kind? Sorry hoor, ik ben verbijsterd over het egoïsme in sommige mensen.