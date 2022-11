Daghoroscoop 19 november - Beteugel je rusteloosheid, Ram!

VANDAAG JARIG

Met Saturnus de komende twee jaar in je horoscoop zul je steeds meer aandacht hebben voor de structuur en details van jouw denkbeelden, die ook concreter worden. Als je alcohol en drugs vermijdt, kun je met een sterk lichaam oud worden; stimulerende middelen kunnen je echter slopen.

ZONDAG JARIG

Jouw mentale krachtmakker Neptunus begeleidt je al een paar jaar op het gebied van creativiteit en dat blijft hij nog vele jaren doen. Ben je kunstenaar of ontwerper, dan zul je buitengewoon geïnspireerd zijn. Bovennatuurlijke ervaringen en onthullende dromen kunnen je echter verwarren.

RAM

Een gesprek over jouw toekomst is nuttig; beteugel je rusteloosheid en behoefte aan snelle veranderingen. Iemand kan je vragen te bemiddelen in een ruzie over geld en je bent in staat dat efficiënt en vriendelijk te regelen.

STIER

Je komt er dit weekend achter als iemand een appeltje met je te schillen heeft. Er kan schandalig over je geroddeld worden, terwijl je ook nog in een onvoltooid project zit. Zeg maar niets als anderen het op je gemunt hebben.

TWEELINGEN

Weeg de voordelen tegen de nadelen af in een netelige kwestie die je met je partner moet bespreken. Besef dat je het recht hebt op een portie persoonlijke vrijheid, maar die is weinig waard als je een ruzie riskeert.

KREEFT

Activiteiten thuis kunnen voor een vrolijke sfeer zorgen. Zet vrienden die onverwacht langskomen ook aan het werk als je met een verbouwing of renovatie bezig bent, en zet daar een genoeglijke lunch voor iedereen tegenover.

LEEUW

Bedenk een oplossing voor een financieel probleem. Een professioneel adviseur beschikt over de informatie die je zoekt. Een persoonlijke relatie kan aan een nieuwe fase beginnen als een machtsstrijd inmiddels is gestreden.

MAAGD

Als het vrijdag laat is geworden, zul jij je katerig voelen. Doorbreek je routine; er gebeuren heus geen rampen als je er even niet bent. Ga huizen kijken als je wilt verkassen. Zorg voor fysieke en mentale veerkracht.

WEEGSCHAAL

Vraag deskundig advies als je onroerend goed wilt kopen of verkopen. Blaas niet te hoog van de toren als een kind probeert hoe ver het kan gaan. Onderhandel liever over de mate van vrijheid die gegeven kan worden.

SCHORPIOEN

Geniet van de leuke dingen in het leven en probeer je niet druk te maken over iets waarmee je pas maandag te maken krijgt. Naarmate je beter ontspant, zul je er beter mee om kunnen gaan. Maak plezier en laat je niet tegenhouden.

BOOGSCHUTTER

Geef geen ongevraagde adviezen. Hoewel je denkt te weten wat het beste is, kan jouw commentaar net de verkeerde snaar raken. Breng het weekend liever alleen door dan betrokken te raken bij andermans conflicten.

STEENBOK

Hoewel je toe bent aan rust, kunnen dierbaren daar anders over denken. Probeer een goed humeur te behouden als kinderen lastig zijn of een uitstapje tegenvalt. Zorg dat je huis een veilige haven is voor elke leeftijd.

WATERMAN

Betrokken bij een gezamenlijke onderneming zal goed nieuws iedereen een beter humeur bezorgen. Een ouder iemand kan de juiste richting aangeven. Accepteer het als je een leidinggevende functie wordt aangeboden.

VISSEN

Als je veel te doen hebt, zal het moeite kosten om te ontspannen. Zet de kiezen op elkaar en begin. Bijt door tot alles wat klaar moet zijn klaar is. Familie rondrijden kan met meer stress te maken krijgen dan je verwacht.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.