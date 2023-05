VROUW-redactie test handcrèmes: ’Lekker, maar niet voor overdag’

Getest door: Marijke Lemmers, eindredacteur

Wat: Baume mains relaxant anis lavande

Merk: Compagnie de Provence

Prijs: € 8,- (30 ml)

Wat belooft het: Voedt intens en verzacht de droge huid. Het laat een zacht laagje achter op de handen en heeft een ontspannende werking op de geest.

Hoe werkt het: Masseer het in op de rug van je handen en handpalmen en laat de geur van lavendel en anijs even goed op je inwerken.

Pluspunt: Sympathiek merk, dat voornamelijk werkt met natuurlijke ingrediënten. Vrij van parabenen, aluminium en andere chemische toevoegingen.

Minpunt: De geur. De combinatie van anijs en lavendel zou een ontspannende werking moeten hebben, maar bij mij werkt het averechts. Ik vind het niet lekker ruiken, maar misschien wordt een ander er wel zen van. Het laat een olieachtig laagje achter, dat me het onprettige gevoel geeft dat ik vette vingers heb.

Resultaat: Gladde en zachte handen. Het laat inderdaad een zacht laagje achter, maar ik vind dat geen fijn gevoel.

Conclusie: Ik word er zelf niet heel blij van. Iemand anders misschien wel…

Getest door: Daniëlle Versluis, merk coördinator

Wat: Shea butter hand & foot cream

Merk: Urban Africa Naturals

Prijs: € 17,50 (80 ml)

Wat belooft het: Deze rijke en intensieve crème met een mix van shea butter, cacaoboter, kokosolie en vanille-pepermuntolie beschermt, verzacht en voedt droge handen en voeten, ruwe ellebogen en hielen met kloofjes.

Hoe werkt het: Haal met je vingers of een houten spatel een flinke lik crème uit het potje en smeer er de droge huid mee in.

Pluspunt: Het is plantaardig, vegan en 100% natuurlijk. Ik heb best een droge huid en zo’n vette zalf voelt dan weldadig aan.

Minpunt: Dat vettige. Het duurt bij mij een uur voordat het spul is ingetrokken. Niet smeren dus als je vlak daarna op je laptop moet werken. En ondanks dat ik kokos, pepermunt, vanille en cacao lekkere geuren vind, kan een mengsel daarvan me niet echt bekoren. Bovendien bevat het geen conserveringsmiddelen, dus moet je het koel en droog bewaren. Bijvoorbeeld in de koelkast. Vind ik lastig.

Resultaat: Mijn handen voelen zachter aan en glanzen meer.

Conclusie: Prima crème, maar de geur en het vettige zijn niet mijn ding.

Getest door: Jolien Strookappe, art director

Wat: Handcrème voor droge tot zeer droge huid.

Merk: Louis Widmer.

Prijs: €8,89 (50 ml)

Wat belooft het: Herstellende en kalmerende handcrème met arganolie, die de huid beschermt, verzorgt en voedt. Zelfs ruwe handen worden snel weer zacht. In het bijzonder geschikt voor de droge, geïrriteerde huid en kloven.

Hoe werkt het: Masseer de crème ’s avonds goed in, zodat de herstellende ingrediënten hun werk kunnen doen terwijl je slaapt. Het beste resultaat krijg je als je na het smeren katoenen handschoenen aantrekt.

Pluspunt: De crème smeert makkelijk, trekt snel in en laat geen vettigheid achter. Fijn dat het geen parfum bevat, want dat kan de huid uitdrogen. En het is vegan en dierproefvrij.

Minpunt: Het is een kleine tube, dus snel op.

Resultaat: Mijn handen voelen heerlijk soepel en zacht aan. Ze zien er ook gladder uit. Ik smeer ze nu veel vaker in, omdat deze crème zo lekker snel intrekt.

Conclusie: Maakt zijn belofte waar. Fijn product, zoals ik van het merk gewend ben, en een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Getest door: Mariëlle Wisse, redacteur

Wat: Raw shea nourish hand cream

Merk: Palmer’s

Prijs: € 3,89 (60 g)

Wat belooft het: 48 uur lang zachte handen. Het is een vegan friendly crème zonder para-benen en kleurstoffen, maar mét rauwe Afrikaanse shea butter en vitamine E, die de droge en gevoelige huid kalmeert en voedt.

Hoe werkt het: Beetje crème op de rug van je hand knijpen en smeren maar.

Pluspunt: De geur! Ik krijg er een vakantiegevoel van. Oh, en het kleine tubetje is handig om onderweg je handen in te smeren.

Minpunt: Hij is wel érg vet en trekt niet snel (volledig) in. Op zich geen probleem, maar minder handig als je daarna moet fietsen, autorijden of wat dan ook.

Resultaat: Na mijn verhuizing en de bijbehorende grote schoonmaak waren mijn handen droog en dof. Nu zijn ze lekker zacht, ruiken ze heerlijk en zien ze er een stuk gezonder uit.

Conclusie: Lekkere crème, maar niet voor overdag. Ik zet ’m op mijn nachtkastje. Dan smeer ik mijn handen voor het slapengaan in met een goede laag en zijn ze zijdezacht als ik de volgende ochtend wakker word.

Getest door: Sabine Leenhouts, coördinator Glossy

Wat: Silky hand cream

Merk: Witlof

Prijs: € 9,95 (50 ml)

Wat belooft het: Deze ultiem herstellende handcrème bevat een unieke combinatie van plantaardige oliën, waaronder baobabolie, avocado-olie en shea butter, en actieve plantenextracten die hyaluronzuur, squalaan, vitamine A, C, E en niacinamide toevoegen. Mij zegt het weinig.

Hoe werkt het: Vet je handen ermee in, zo simpel is het.

Pluspunt: Witlof gebruikt geen parabenen, phenoxyethanol of op petroleum gebaseerde minerale oliën en wassen. Dit is beter voor je huid. Ook komen er geen synthetische parfums aan te pas.

Minpunt: Het trekt niet zo lekker in je huid, dus er blijft een vettige film achter op je handen. Daarbij is er voor een geur gekozen die ik persoonlijk niet lekker vind. Het is gelukkig niet te overheersend.

Resultaat: Ik heb wel het idee dat mijn handen na gebruik beter gehydrateerd zijn, dus het spul doet zeker wat het belooft.

Conclusie: Het duurzame en cleane imago is een prettig gegeven. Maar deze handcrème is het gewoon niet helemaal voor mij. Ik besef dat een geur heel subjectief is, dus mijn tip: ruik gewoon zelf even.

Getest door: Marion Lansman, vormgever

Wat: Orange & bergamot hand cream

Merk: Molton Brown

Prijs: € 14,- (40 ml)

Wat belooft het: Een handcrème die de huid voedt, verzorgt en hydrateert. Hij is licht geparfumeerd met sinaasappel, mandarijn en bergamot.

Hoe werkt het: Breng een kleine hoeveelheid aan op je handen, vingers en nagels. Masseer de crème in tot hij is opgenomen in de huid. Dat is al vrij snel, merk ik.

Pluspunt: Ik vind deze handcrème precies goed van dikte. Daarom smeert het makkelijk. Het trekt snel in en laat geen vettig laagje achter. Na gebruik kan ik meteen weer iets oppakken zonder dat het uit mijn handen glijdt. Zelfs mijn partner vindt deze crème fijn om te gebruiken. De geur is heerlijk fris en niet overheersend.

Minpunt: Jammer dat mijn partner het ook zo’n fijn spul vindt, want zo is het tubetje wel heel snel leeg.

Resultaat: Echt een heerlijke, soepele crème. Mijn handen voelen zacht aan en dat gevoel blijf ik redelijk lang houden.

Conclusie: Deze tube is perfect voor mij. Niet alleen om wat het doet, maar ook omdat ik van deze frisse geur hou.

Getest door: Marieke ‘t Hart, hoofdredacteur

Wat: Hydrating hand cream

Merk: Dr. Hauschka

Prijs: € 14,99 (50 ml) of € 9,99 (30 ml)

Wat belooft het: Deze hand-crème is speciaal ontwikkeld voor droge en schrale handen. Dus ideaal als je handen veel te verduren hebben.

Hoe werkt het: Gewoon naar behoefte aanbrengen. De tube past gemakkelijk in mijn tas, dus ik sleep ’m overal mee naartoe.

Pluspunt: De crème is totaal niet vettig, ook al is-ie bedoeld voor een droge huid. Dus ik kan direct na gebruik weer dingen doen als typen en autorijden. Ook fijn: er worden alleen natuurlijke ingrediënten gebruikt en is dierproefvrij.

Minpunt: De crème is onderdeel van een verzorgingslijn die is ontwikkeld door een dokter (Hauschka) en ruikt dan ook een beetje alsof je midden in een apotheek staat. Kan ook door de kruiden komen, natuurlijk.

Resultaat: Al binnen drie dagen voelen mijn handen zachter en soepeler aan.

Conclusie: Ik blijf de crème gebruiken, omdat-ie echt heel fijn is en je er weinig per keer van nodig hebt. Gelukkig trekt de geur snel weg.

Getest door: Kim Querfurth, mode- en beautyredacteur

Wat: Avocado oil & shea butter hand cream

Merk: Aphyta

Prijs: € 23,50 (50 ml)

Wat belooft het: Een verzachtende, voedende handcrème, die de huid herstelt, beschermt en verzorgt. Zelfs de meest uitgedroogde handen zouden hier baat bij hebben. Dat komt mooi uit, want mijn handen voelen af en toe aan als schuurpapier.

Hoe werkt het: Een klein beetje crème is al voldoende om beide handen in te smeren met een dun laagje. De emulsie trekt enorm snel in en laat geen vette laag op mijn handen achter.

Pluspunt: De handcrème is vegan en bevat avocado-olie en shea butter, natuurlijke oliën en extracten, vitamine C en E, geen siliconen en parabenen en heeft ook geen synthetische parfum-ingrediënten. Puur natuur.

Minpunt: Deze handcrème is niet goedkoop.

Resultaat: Superzachte, gladde handen en een heerlijk subtiele, natuurlijke geur van kokosolie, amandelolie en heermoes-extract. De warme geur blijft de hele dag op de achtergrond aanwezig.

Conclusie: Dit kan weleens mijn nieuwe beautyverslaving worden!

