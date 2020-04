Yelena verloor haar ongeboren kind: De verloskundige greep niet meteen in

Het advies om zo veel mogelijk binnen te blijven is extra confronterend voor Yelena Myshko (34) en haar vriend Hinco Woerdman. Thuis wacht namelijk de stilte van een babykamer die leeg zal blijven. Twee weken geleden overleed hun docher Feetje in de buik, na 31 weken zwangerschap. Naast verdriet zijn er ook veel onbeantwoorde vragen. Had hun kindje nog geleefd als er geen corona was geweest?