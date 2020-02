Daten voor het goede doel

„Bij de geboorte van onze oudste zoon ontvingen we belachelijk veel cadeaus. Van tantes, ooms, oma’s en opa’s... Het was één en al overdaad. We woonden ook in Spangen (Rotterdam), een wijk waarin de ene straat welgesteld is en de andere arm(er). Er heerste ook veel verborgen armoede. Dit inspireerde mij om Jarige Job op te richten. Want waarom zouden mijn kinderen al dat moois krijgen terwijl andere kinderen helemaal niets krijgen? Ook vond ik het een mooi eerbetoon aan mijn broer Job, die een jaar eerder was verongelukt.”

Moeder

„Ik heb bedrijfskunde gestudeerd en deed altijd wel ergens vrijwilligerswerk, voornamelijk met daklozen. Tegenwoordig stel ik met de stichting verjaardagsboxen voor de allerarmste kinderen samen. Deze boxen bestaan uit verjaardagsdecoratie, cadeautjes, traktaties en lekkers. Er was direct vraag naar de boxen en tegelijkertijd wilden bedrijven graag een handje helpen. Inmiddels vullen we maandelijks 6.000 boxen.”

„Inmiddels pakken we ook thuis verjaardagen anders aan. De jarige staat in het middelpunt zonder die enorme overdaad aan cadeaus. We houden het vaak bij één groot cadeau met nog wat kleinigheidjes van de broertjes en zusjes. Dit is soms wat lastig, want mijn moeder bijvoorbeeld, komt nog uit een generatie waar ’méér’ gelijk stond aan ’beter’. Het gaat eigenlijk vooral om bewustwording creëren; dat niet alle kinderen het zo goed hebben. Een verjaardag draait nu eenmaal niet enkel om cadeaus, maar ook - en eigenlijk meer - om familie en gezelligheid.”

Daten

„Inmiddels organiseren we ook jaarlijks Daten met je hart, in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. De avond bestaat uit een gezellige avond met DJ, hapjes, drankjes én de kans om iets moois te doen voor kinderen: het inpakken van de boxen. De avond is bovenal bedoeld om een kind het gevoel te geven dat hij het waard is om zijn verjaardag te vieren. Het inpakken van de boxen is tevens een middel om met elkaar, op een relaxte manier, in contact te komen. En wie weet de liefde te vinden!”