„Toen we nog geen kinderen hadden, gingen Tim en ik al vaak samen op reis. In 2019 zijn we voor het eerst voor een langere tijd met de kinderen gaan rondtrekken door Europa. Tim werkte in het onderwijs en besloot een sabbatical te nemen. Ik nam ontslag.

Samen werken we, ook tijdens het reizen, aan onze onderneming Stay on Tour waarmee we andere gezinnen willen inspireren om ook met de camper op pad te gaan. Momenteel zijn we even tijdelijk in Nederland, maar volgend jaar vertrekken we weer naar het buitenland.

Financieel

Op reis is het leven een stuk voordeliger, daarom hoeven we niet fulltime te werken. Toch blijft werken goed voor je ontwikkeling en daarnaast is werk een leuke uitdaging. Na onze eerste reis met de kinderen ben ik aan de slag gegaan als zzp communicatieadviseur. Dit doe ik ongeveer 24 uur per week en doordat het tijdelijke klussen zijn, is het goed te combineren met het reizen.

Tim werkt gemiddeld 8 uur per week aan Stay on Tour. Op dit moment verdien ik dus ook meer dan Tim. Al onze inkomsten gaan naar een gezamenlijke rekening, want dat vinden wij overzichtelijker. Onze eigen rekening gebruiken we eigenlijk nooit, vooral niet als we op reis zijn.

Thuis gebruiken we de persoonlijke rekening voor uitjes met vrienden en vriendinnen. Ik vind het belangrijk om onafhankelijk te zijn, maar ik vind het nog belangrijker om elkaar te helpen. Heeft Tim iets meer rust nodig? Dan werk ik wat meer. Andersom geldt dit natuurlijk ook.

Huishouden

Het huishouden in de camper stelt niet zoveel voor. We halen een bezem door de ruimte en af en toe gebruiken we een stofzuiger. Deze taken pakken we gewoon om de beurt op. De was doe ik wel graag zelf, want anders ben ik bang dat Tim de verkeerde kledingstukken in de droger doet.

Op reis is het echt een ochtendbesteding om naar een wasserette te gaan. Ik neem graag een boek mee en zie dit echt als een momentje voor mezelf. Naast deze huishoudelijke taken komt er natuurlijk meer kijken bij het reizen. Zo geven we de kinderen op reis zelf les. Tim helpt ze dan met de rekenvakken en ik help ze met de lees- en schrijfvakken.

Tijdens het reizen zit Tim achter het stuur en hij lost ook alle technische mankementen op. Op deze momenten probeer ik te accepteren dat ik afhankelijk ben van Tim. Al zou ik de camper wel kunnen besturen als het nodig is.

Planning

Ik zal nooit fulltime kunnen reizen, maar nu we weer terug zijn in Nederland moeten we wel weer wennen. We hebben nu echt een agenda en nemen elke zondag met elkaar de week door. Gaat iedereen het redden of heeft iemand hulp nodig?

Op de dagen dat ik werk, doet Tim alles in het huishouden. Als hij aan het werk is, dan pak ik wat meer taken op. Tim staat wel veel meer in de keuken dan ik, want hij vindt het ook leuk om te koken. Door al dat reizen moeten we ook veel regelen. Vaak attendeert Tim mij erop dat de kinderen nog naar de tandarts of huisarts moeten. Dan zorg ik er weer voor dat dit geregeld wordt.

De kinderen helpen zelf ook in het huishouden. Zo laten ze de hond uit en zorgen ze in huis voor hun eigen kamer. In de camper zorgen Anique en Yulan ervoor dat hun bed netjes is en wassen ze regelmatig af. Anique vindt het ook leuk om te koken en deed dat daarom regelmatig voor ons tijdens het reizen.

Thuis

Door in een camper te leven, leer je het ’normale leven’ ook weer meer te waarderen. Vorig jaar hebben we ons huis verkocht. Op dit moment huren we een huis van een ander gezin dat zelf op reis is.

Ik zie wel heel duidelijk dat de kinderen het ook fijn vinden om weer in een grotere ruimte te zijn. Het gezin is ons thuis, maar een huis biedt toch comfort. Iedereen kan zich wat meer terugtrekken in een eigen kamer, daar hebben de kinderen ook steeds meer behoefte aan.

In augustus gaan we in Spanje wonen, want hier hebben we het tijdens onze laatste reis heel fijn gehad. We gaan dan weer in een huis wonen, maar de camper gaat wel mee voor korte reizen. De jongste gaat dan naar een Spaanse basisschool. Voor de oudste zijn we op dit moment de onderwijsmogelijkheden op een rij aan het zetten. Zij zit in de tweede klas van de middelbare school.

Nederland blijft wel altijd een belangrijke plek om vrienden en familie te ontmoeten. Gelukkig is Spanje niet heel ver weg en kunnen ze ons ook makkelijk bezoeken. Toch zie je vrienden en familie minder. De momenten die we samen hebben, zijn nu erg waardevol. Hierdoor blijft de band met vrienden en familie erg goed.

Tip

Bij ons is de verdeling altijd heel natuurlijk gegaan. Als ik het wat drukker heb, pakt Tim wat meer taken op. Andersom gebeurt dit ook. Toch zie je dat je snel in patronen vervalt. Wij proberen die patronen niet als iets vanzelfsprekends te zien.

Door bespreekbaar te maken dat we ook tijd voor onszelf nodig hebben, kunnen we elkaar helpen. Doordat we heel veel tijd samen doorbrengen, is alles ook makkelijk bespreekbaar.”

