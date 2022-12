Durf jij op je werk open te zijn over je menstruatiepijn?

Uit een peiling van FNV Young & United onder ruim drieduizend jong werkenden blijkt dat 89 procent van de jongeren die menstrueren, hun werk minder goed te kunnen doen. Klachten variëren van minder gefocust zijn tot alleen nog maar in bed liggen. Maar of iedere werknemer tegen de werkgever open is over hun menstruatieklachten is nog onduidelijk. Sommige organisaties denken wel al met vrouwen mee. De Telegraaf laat bijvoorbeeld weten dat de organisatie van Wimbledon volgend jaar het dragen van witte kleding gaat versoepelen om angst van speelsters die ongesteld zijn te verminderen. Daarnaast is in Spanje menstruatieverlof ingevoerd.

Praten over menstruatie

Leerdam is open over haar menstruatiepijn: „Ik kom uit een heel open familie, alles is bespreekbaar bij ons. Daardoor ben ik er heel makkelijk in”, zegt ze tegen NOS. Ook op Twitter spreken vrouwen zich uit en laten daarnaast weten er ’klaar mee te zijn zich voor hun menstruatie te schamen’.

Niet praten over menstruatie

Maar niet iedereen maakt het onderwerp bespreekbaar. Waarom moet de werkgever weten dat je last hebt van je menstruatie? Wat heeft hij of zij daarmee te maken? Ziek is ziek, daar hoef je geen reden bij te geven. Daar komt bij: als het een veelbesproken onderwerp wordt op de werkvloer bestaat er volgens Twitteraar een kans op ongelijke behandeling. Als je menstruatieklachten ervaart, moet je dat gewoon voor jezelf houden, zo vinden zij.

Reactie

Laura is klaar met het taboe op menstruatie.

Sam vindt dat menstruatiepijn de werkgever niet aangaat en je je gewoon zonder reden ziek moet melden.

Lidasha is heel open over haar menstruatiepijn op de werkvloer.

Susanne verwacht dat praten over menstruatiepijn zal leiden tot ongelijke behandeling.

Praat mee

Ben jij open over je menstruatiepijn op de werkvloer? Omdat de werkgever er dan rekening mee kan houden? Of praat jij hier liever niet over, omdat het je leidinggevende niets aangaat? Praat mee op onze Facebookpagina!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.