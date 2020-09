’Handen af van de zorgmensen; corona is niet hun schuld!’

Ik ben een frequent bezoeker van ziekenhuizen. Ik kom er regelmatig voor mezelf en voor mijn twee dochters. Ik weet dus hoe stressvol, beangstigend en niet zelden letterlijk pijnlijk zo’n bezoek kan zijn. Ik weet hoe intimiderend het kan zijn om in een behandelkamer op zo’n tafel te moeten gaan liggen, in een zoemende machine geschoven te worden, beklopt, beknepen en anderszins ’bepoteld’ te worden.

Regels

Dus weet ik ook hoe fijn het is om dan een naaste aan je zijde te hebben die je hand mag vasthouden. Hoe belangrijk het is dat een zorgverlener bij slecht nieuws soms een arm om je heen kan slaan. Wat de noodzaak is van snel terecht kunnen voor een afspraak als je pijn hebt, of ongerust bent.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen veel van die dingen nu niet meer, of veel minder. Dat is heel naar. En, gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen, ik vraag mij vaak af of de regels wel altijd logisch of per se nodig zijn. Maar: het zorgpersoneel heeft ze niet bedacht. Dus ik kan wel kwaad worden op de verpleegkundige of baliemedewerker, maar zij kunnen er ook niks aan doen.

Spugen

Als ik naar het ziekenhuis moet voor een vervelende controle (en geloof me, de controles die ik moet ondergaan zijn bepaald niet prettig) mag mijn man niet meer met me mee. Dat betekent dus dat ik pijn moet liggen lijden zonder iemand om me te steunen. Normaliter kon ik me focussen op zijn geruststellende blik en in zijn hand knijpen. Maar nu lig ik daar alleen. Dat vind ik behoorlijk mensonterend, maar de arts in zijn gezicht spugen, of een scheldkanonnade houden tegen de verpleegkundige die me komt ophalen in de wachtkamer gaat dat niet veranderen. En zij vinden het net zo vervelend als ik.

Zo leuk is het namelijk niet om de hele tijd zieke mensen tegenover je te hebben die zich ook nog eens alleen voelen. Wat heeft het voor zin als mijn man de receptioniste van het ziekenhuis over de balie trekt, omdat hij niet mee naar binnen mag? Je trapt toch ook de postbode niet van je stoep af als hij/zij een aanslag van de Belastingdienst bij zich heeft? Don’t shoot the messenger, tenslotte.

Eerste Hulp

Deze mensen proberen al maanden onder zeer moeilijke omstandigheden nog steeds zo goed mogelijk voor ons te zorgen. Ze roeien met de riemen die ze hebben en dat is op dit moment nog veel harder roeien dan het sowieso al was. Denk je niet dat zij zelf ook boos, gefrustreerd en verdrietig zijn? Denk je niet dat deze mensen ook balen van de maatregelen die ervoor zorgen dat ze hun patiënten niet kunnen helpen op de manier die ze het liefst zouden willen? Denk je niet dat hun hart ook breekt als ze zien hoe iemand eenzaam en alleen op de Eerste Hulp moet liggen?

Voor jou is het misschien een vervelend, pijnlijk, onhandig of vertraagd ziekenhuisbezoek, voor hen is het hun dagelijks leven. Ja, natuurlijk is het schrijnend als je oude moeder met haar gebroken heup alleen op de EHBO ligt, of irritant als je verteld wordt dat je pas over een hele tijd terecht kunt voor een afspraak. En of het terecht is? Ik weet het niet want ook ik twijfel daar regelmatig over.

Zorgen

Maar wat ik in ieder geval wèl zeker weet is dat de mensen in de zorg hun uiterste best doen om goed voor mij, voor jou, voor óns te zorgen. Juist nu. Dus laat ik dan op mijn beurt zorgen dat ik het hen niet nóg moeilijker maak. Tenslotte is dat misschien wel het allerbelangrijkste in deze nare, rare tijd: dat we met z’n allen, wat er ook gebeurt, in ieder geval altijd voor elkáár blijven zorgen.